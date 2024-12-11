Палили авто та будівлі на півдні України — затримано трьох агентів РФ

Служба безпеки та Національна поліція затримали нових поплічників спецслужб РФ, які вчиняли підпали в Одеській та Миколаївській областях.
Головні тези:
- Затримано трьох агентів РФ, які підпалювали авто та будівлі на півдні України за дистанційним завербуванням окупантами.
- Підпалювачі отримали підозру за вчинення злочинів і ризикують довічним ув'язненням з конфіскацією майна згідно з Кримінальним кодексом України.
- Агенти, виконуючи завдання окупантів, використовували легкозаймисті суміші та планували спалити об'єкти на території України.
СБУ та Нацполіція затримали трьох підпалювачів
За матеріалами справи, затримані були дистанційно завербовані окупантами на Телеграм-каналах, де їм обіцяли «швидкі заробітки». Втім, замість коштів підпалювачі отримали підозру у вчиненні злочинів і перспективу довічного ув’язнення з конфіскацією майна.
Так, на Одещині затримано 24-річного фігуранта, який протягом жовтня-листопада підпалив вісім поштових відділень на прибережній території області.
Для вчинення злочинів молодик розбивав вікна будівель, а потім виливав у приміщення легкозаймисту суміш та підпалював її.
Ще одного російського агента затримали «на гарячому», коли він підпалив службовий позашляховик ЗСУ, а потім фіксував загоряння на камеру мобільного телефону.
У Миколаєві правоохоронці затримали ще одного ворожого поплічника, який підпалив трансформаторну підстанцію, що живить цілий мікрорайон міста.
Під час обшуків у фігурантів вилучено мобільні телефони та інші докази співпраці з агресором.
За викритими фактами затриманим повідомлено про підозру (відповідно до вчинених злочинів) за декількома статтями Кримінального кодексу України:
ч. 2 ст. 113 (диверсія, вчинена в умовах воєнного стану);
ч. 2 ст. 194 (умисне знищення або пошкодження майна);
ч. 1 ст. 114-1 (перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань в особливий період).
Зловмисники перебувають під вартою. Їм загрожує від 8 років тюрми до довічного позбавлення волі з конфіскацією майна.
СБУ затримала 5 підпалювачів авто ЗСУ та адмінбудівель
На замовлення окупантів підпалювачі намагалися знищити два військові авто та адмінбудівлю за допомогою легкозаймистих сумішей.
Після виходу на волю він пішов на співпрацю з окупантами і погодився виконати «тестове» завдання: спалити позашляховик ЗСУ. Одразу після вчинення нового злочину його затримали правоохоронці.
Ще двох фігурантів викрили в одному із селищ Фастівського району, де вони орендували квартиру.
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