Палили авто та будівлі на півдні України — затримано трьох агентів РФ
Категорія
Україна
Дата публікації

Палили авто та будівлі на півдні України — затримано трьох агентів РФ

СБУ
СБУ

Служба безпеки та Національна поліція затримали нових поплічників спецслужб РФ, які вчиняли підпали в Одеській та Миколаївській областях.

Головні тези:

  • Затримано трьох агентів РФ, які підпалювали авто та будівлі на півдні України за дистанційним завербуванням окупантами.
  • Підпалювачі отримали підозру за вчинення злочинів і ризикують довічним ув'язненням з конфіскацією майна згідно з Кримінальним кодексом України.
  • Агенти, виконуючи завдання окупантів, використовували легкозаймисті суміші та планували спалити об'єкти на території України.

СБУ та Нацполіція затримали трьох підпалювачів

За матеріалами справи, затримані були дистанційно завербовані окупантами на Телеграм-каналах, де їм обіцяли «швидкі заробітки». Втім, замість коштів підпалювачі отримали підозру у вчиненні злочинів і перспективу довічного ув’язнення з конфіскацією майна.

Так, на Одещині затримано 24-річного фігуранта, який протягом жовтня-листопада підпалив вісім поштових відділень на прибережній території області.

Для вчинення злочинів молодик розбивав вікна будівель, а потім виливав у приміщення легкозаймисту суміш та підпалював її.

Окрім поштових відділень зловмисник планував спалити одну із місцевих адмінспоруд Пенсійного фонду України. Однак його затримали правоохоронці і він не встиг цього зробити.

Ще одного російського агента затримали «на гарячому», коли він підпалив службовий позашляховик ЗСУ, а потім фіксував загоряння на камеру мобільного телефону.

У Миколаєві правоохоронці затримали ще одного ворожого поплічника, який підпалив трансформаторну підстанцію, що живить цілий мікрорайон міста.

Під час обшуків у фігурантів вилучено мобільні телефони та інші докази співпраці з агресором.

За викритими фактами затриманим повідомлено про підозру (відповідно до вчинених злочинів) за декількома статтями Кримінального кодексу України:

  • ч. 2 ст. 113 (диверсія, вчинена в умовах воєнного стану);

  • ч. 2 ст. 194 (умисне знищення або пошкодження майна);

  • ч. 1 ст. 114-1 (перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань в особливий період).

Зловмисники перебувають під вартою. Їм загрожує від 8 років тюрми до довічного позбавлення волі з конфіскацією майна.

СБУ затримала 5 підпалювачів авто ЗСУ та адмінбудівель

На замовлення окупантів підпалювачі намагалися знищити два військові авто та адмінбудівлю за допомогою легкозаймистих сумішей.

Так, на Київщині «по гарячих слідах» затримано 24-річного мешканця столиці, який раніше відбув тюремний строк за наркоторгівлю, розбій та шахрайство.

Після виходу на волю він пішов на співпрацю з окупантами і погодився виконати «тестове» завдання: спалити позашляховик ЗСУ. Одразу після вчинення нового злочину його затримали правоохоронці.

Ще двох фігурантів викрили в одному із селищ Фастівського району, де вони орендували квартиру.

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