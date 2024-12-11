Палили авто та будівлі на півдні України — затримано трьох агентів РФ

Служба безпеки та Національна поліція затримали нових поплічників спецслужб РФ, які вчиняли підпали в Одеській та Миколаївській областях.

СБУ та Нацполіція затримали трьох підпалювачів

За матеріалами справи, затримані були дистанційно завербовані окупантами на Телеграм-каналах, де їм обіцяли «швидкі заробітки». Втім, замість коштів підпалювачі отримали підозру у вчиненні злочинів і перспективу довічного ув’язнення з конфіскацією майна.

Так, на Одещині затримано 24-річного фігуранта, який протягом жовтня-листопада підпалив вісім поштових відділень на прибережній території області.

Для вчинення злочинів молодик розбивав вікна будівель, а потім виливав у приміщення легкозаймисту суміш та підпалював її.

Окрім поштових відділень зловмисник планував спалити одну із місцевих адмінспоруд Пенсійного фонду України. Однак його затримали правоохоронці і він не встиг цього зробити. Поширити

Ще одного російського агента затримали «на гарячому», коли він підпалив службовий позашляховик ЗСУ, а потім фіксував загоряння на камеру мобільного телефону.

У Миколаєві правоохоронці затримали ще одного ворожого поплічника, який підпалив трансформаторну підстанцію, що живить цілий мікрорайон міста.

Під час обшуків у фігурантів вилучено мобільні телефони та інші докази співпраці з агресором.

За викритими фактами затриманим повідомлено про підозру (відповідно до вчинених злочинів) за декількома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 2 ст. 113 (диверсія, вчинена в умовах воєнного стану);

ч. 2 ст. 194 (умисне знищення або пошкодження майна);

ч. 1 ст. 114-1 (перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань в особливий період).

Зловмисники перебувають під вартою. Їм загрожує від 8 років тюрми до довічного позбавлення волі з конфіскацією майна.

СБУ затримала 5 підпалювачів авто ЗСУ та адмінбудівель

На замовлення окупантів підпалювачі намагалися знищити два військові авто та адмінбудівлю за допомогою легкозаймистих сумішей.

Так, на Київщині «по гарячих слідах» затримано 24-річного мешканця столиці, який раніше відбув тюремний строк за наркоторгівлю, розбій та шахрайство. Поширити

Після виходу на волю він пішов на співпрацю з окупантами і погодився виконати «тестове» завдання: спалити позашляховик ЗСУ. Одразу після вчинення нового злочину його затримали правоохоронці.