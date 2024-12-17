В Україні викрили найбільшу мережу агентів РФ — вони стежили за F-16

У Дніпропетровській області затримали військовослужбовця, який працював на російські спецслужби. Для виконання своїх завдань він залучив спільників з п’яти регіонів України.
Головні тези:
- СБУ викрила найбільшу мережу агентів РФ, які займалися стеженням за українськими військовими та технікою, зокрема за базуванням літаків F-16.
- Агенти ГРУ збирали та передавали інформацію про дислокацію та пересування українських військ, що використовувалося для планування атак.
- У ході спецоперації було затримано 12 російських агентів, включаючи організатора та дезертирів, які використовували підроблені документи для приховування.
- Одним із ключових завдань агентів було знаходження адрес компаній, що виробляють засоби радіоелектронної боротьби проти російських дронів.
- Затриманим загрожує від 8 років тюрми до довічного ув'язнення з конфіскацією майна за державну зраду та розголошення інформації про переміщення ЗСУ.
Що відомо про викриту найбільшу мережу агентів РФ
За даними слідства, військовий, маючи проросійські погляди, погодився співпрацювати з представником розвідувального центру головного управління генштабу Міноборони РФ.
СБУ провела масштабну спецоперацію, в результаті якої нейтралізувала агентурну мережу ГРУ. Було викрито 12 російських агентів, включаючи дезертирів, які переховувалися від правосуддя та були завербовані російськими спецслужбами.
Керівник мережі діяв у Дніпропетровській області, використовуючи підроблені документи, наприклад, "посвідчення волонтера" та "активіста-антикорупціонера". До злочинної діяльності він залучив спільників із Запорізької, Харківської, Сумської, Миколаївської та Одеської областей.
Одним із ключових завдань агентів було виявлення адрес компаній, які виробляють засоби радіоелектронної боротьби для протидії російським дронам. Для збору інформації вони використовували своїх знайомих, серед яких були українські військові в прифронтових зонах.
Яке покарання загрожує затриманим російським агентам
Затриманим інкримінують державну зраду в умовах воєнного стану та поширення інформації про переміщення і розташування ЗСУ.
Наразі їм обрано запобіжні заходи. Організатору призначено тримання під вартою без права застави, іншим підозрюваним визначили заставу разом із триманням під вартою.
Їм загрожує від 8 років тюрми до довічного ув’язнення з конфіскацією майна.
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