В Україні викрили найбільшу мережу агентів РФ — вони стежили за F-16

У Дніпропетровській області затримали військовослужбовця, який працював на російські спецслужби. Для виконання своїх завдань він залучив спільників з п’яти регіонів України.

Що відомо про викриту найбільшу мережу агентів РФ

За даними слідства, військовий, маючи проросійські погляди, погодився співпрацювати з представником розвідувального центру головного управління генштабу Міноборони РФ.

Його основним завданням було збирати й передавати інформацію про місця дислокації, пересування українських військ і техніки, а також розташування органів влади та військового управління. Ці дані використовувалися Росією для планування ракетних і авіаударів. Особливу увагу приділяли розташуванню військової техніки, зокрема базуванню літаків F-16. Поширити

СБУ провела масштабну спецоперацію, в результаті якої нейтралізувала агентурну мережу ГРУ. Було викрито 12 російських агентів, включаючи дезертирів, які переховувалися від правосуддя та були завербовані російськими спецслужбами.

Керівник мережі діяв у Дніпропетровській області, використовуючи підроблені документи, наприклад, "посвідчення волонтера" та "активіста-антикорупціонера". До злочинної діяльності він залучив спільників із Запорізької, Харківської, Сумської, Миколаївської та Одеської областей.

Одним із ключових завдань агентів було виявлення адрес компаній, які виробляють засоби радіоелектронної боротьби для протидії російським дронам. Для збору інформації вони використовували своїх знайомих, серед яких були українські військові в прифронтових зонах.

Контррозвідка СБУ вчасно викрила всю мережу. Затримано організатора та чотирьох його спільників. У них вилучили мобільні пристрої, флеш-накопичувачі, військову документацію та підроблені посвідчення. Поширити

Яке покарання загрожує затриманим російським агентам

Затриманим інкримінують державну зраду в умовах воєнного стану та поширення інформації про переміщення і розташування ЗСУ.

Наразі їм обрано запобіжні заходи. Організатору призначено тримання під вартою без права застави, іншим підозрюваним визначили заставу разом із триманням під вартою.

Їм загрожує від 8 років тюрми до довічного ув’язнення з конфіскацією майна.