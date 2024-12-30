11 бойцов "Азова" вернулись домой в рамках нового обмена пленными
Категория
Украина
Дата публикации

11 бойцов "Азова" вернулись домой в рамках нового обмена пленными

Азов
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Источник:  АЗОВ

30 декабря произошел один из самых больших обменов пленными между Украиной и страной-агрессорской Россией – из вражеского плена удалось спасти 187 защитников, в том числе и воинов "Азова".

Главные тезисы

  • В плену "Азовцы" провели почти 3 года и пережили тяжелейшие испытания.
  • Это один из самых масштабных обменов, в результате которого удалось спасти 189 граждан Украины.

Украина смогла договориться с РФ о спасении еще 11 "Азовцев"

Радостной новостью поделился командир 12-й бригады специального назначения "Азов", Герой Украины Денис Прокопенко.

По его словам, 11 бойцов, жизнь которых удалось спасти, вынуждены были вытерпеть чрезвычайно тяжелые испытания, которые длились почти 3 года.

86 дней обороны Мариуполя, тяжелые бои на грани человеческих возможностей, пленение, тюрьмы, допросы, пытки. Они не сдались и вышли из этого ада победителями. Я поздравляю с возвращением каждого, кто сегодня наконец-то сможет увидеть и обнять своих родных, кто проведет зимние праздники в кругу близких, а не под присмотром вертухаев. Благодарю вас за ваше мужество и силу духа.

Денис Прокопенко

Денис Прокопенко

Командир 12 бригады специального назначения "Азов", Герой Украины

Он также выразил благодарность тем воинам “Азова”, которым удалось взять в плен 68 боевиков на Торецком направлении и всем подразделениям СОУ, которые пополняют обменный фонд на всех участках фронта.

Как отметил Прокопенко, это масштабный вклад в возвращение домой наших военнопленных.

Хочу поблагодарить Президента Украины и его команду, представителей МВД, СБУ, ГУР, "Ассоциации семей защитников Азовстали" и всех, кто ежедневно работает над возвращением наших пленных в Украину, — добавил командир.

Обмен пленными между Украиной и РФ — важные подробности

Это один из самых масштабных обменов, который провел Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными с 24 февраля 2022 года.

Из вражеского плена удалось спасти:

  • 87 военнослужащих ВСУ (из них 17 — ТрО),

  • 43 — НГУ,

  • 33 — ГНСУ,

  • 24 — ВМС.

Кроме того, указано, что сегодня домой вернулись двое гражданских.

Это военные — защитники «Азовстали» и Мариуполя, ЧАЭС, острова Змеиного по разным направлениям фронта. Среди них солдаты, сержанты, офицеры. Это нацгвардейцы, в том числе “азовцы”, пограничники, терробороновцы, воины Военно-Морских и Вооруженных Сил. И также двое гражданских, захваченных в Мариуполе. Каждого дома ждут родные и близкие. И это радость, что нам удалось вернуть их. Сегодня еще 189 семей счастливы.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Президент Украины

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