11 бойцов "Азова" вернулись домой в рамках нового обмена пленными

30 декабря произошел один из самых больших обменов пленными между Украиной и страной-агрессорской Россией – из вражеского плена удалось спасти 187 защитников, в том числе и воинов "Азова".
Главные тезисы
- В плену "Азовцы" провели почти 3 года и пережили тяжелейшие испытания.
- Это один из самых масштабных обменов, в результате которого удалось спасти 189 граждан Украины.
Украина смогла договориться с РФ о спасении еще 11 "Азовцев"
Радостной новостью поделился командир 12-й бригады специального назначения "Азов", Герой Украины Денис Прокопенко.
По его словам, 11 бойцов, жизнь которых удалось спасти, вынуждены были вытерпеть чрезвычайно тяжелые испытания, которые длились почти 3 года.
Он также выразил благодарность тем воинам “Азова”, которым удалось взять в плен 68 боевиков на Торецком направлении и всем подразделениям СОУ, которые пополняют обменный фонд на всех участках фронта.
Как отметил Прокопенко, это масштабный вклад в возвращение домой наших военнопленных.
Обмен пленными между Украиной и РФ — важные подробности
Это один из самых масштабных обменов, который провел Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными с 24 февраля 2022 года.
Из вражеского плена удалось спасти:
87 военнослужащих ВСУ (из них 17 — ТрО),
43 — НГУ,
33 — ГНСУ,
24 — ВМС.
Кроме того, указано, что сегодня домой вернулись двое гражданских.
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