Зеленский назначил военным омбудсменом Ольгу Решетилову
Категория
Украина
Дата публикации

Зеленский назначил военным омбудсменом Ольгу Решетилову

Владимир Зеленский
Ольга Решетилова стала военным омбудсменом
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30 декабря глава государства Владимир Зеленский сообщил, что назначил Ольгу Решетилову уполномоченной Президента Украины по защите прав военнослужащих и членов их семей.

Главные тезисы

  • Владимир Зеленский отметил предыдущие достижения Ольги Решетиловой в правозащитной сфере.
  • Создание института военного омбудсмена в Украине является объективной потребностью, которая поможет защищать права украинских воинов и их семей.

Ольга Решетилова стала военным омбудсменом

Подписал указ о назначении Ольги Решетиловой (Кобылинской) уполномоченной Президента Украины по защите прав военнослужащих и членов семей наших воинов.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Президент Украины

Глава государства обращает внимание на то, что Ольга Решетилова — известная, опытная и эффективная украинская правозащитница.

По словам Зеленского, она многое сделала для развития наших государственных институций, для поддержки украинцев.

Владимир Зеленский и Ольга Решетилова (Фото: facebook.com/zelenskyy.official)

Кроме того, президент добавил, что сейчас ключевая цель — вместе с Министерством обороны Украины и гражданским обществом подготовить законопроект о военном омбудсмене и все необходимые системные основы работы этого института.

Наши воины должны получить действенные инструменты защиты своих прав, и должна состояться реальная модернизация управления людьми в Силах обороны Украины. Благодарен всем, кто помогает в этом, — подчеркнул Владимир Зеленский.

Кто такой военный омбудсмен

29 декабря глава государства сообщил, что решил создать в Украине институт военного омбудсмена.

Как отметил Владимир Зеленский, он не смог проигнорировать поступавшие по этому поводу запросы от украинских воинов.

Президент подчеркнул, что сейчас это действительно объективная потребность, поэтому он принял положительное решение.

Глава государства подчеркнул, что обсудил создание такого института с министром обороны Украины, с военным командованием, также с представителями гражданского общества — много было мнений.

Что важно понимать, военный омбудсмен будет защищать права украинских воинов, а также вместе с Министерством обороны и другими звеньями сможет влиять на ситуацию и реально помогать бойцам и их семьям.

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