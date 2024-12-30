Зеленський призначив військовою омбудсменкою Ольгу Решетилову
Категорія
Україна
Дата публікації

Зеленський призначив військовою омбудсменкою Ольгу Решетилову

Володимир Зеленський
Ольга Решетилова стала військовою омбудсменкою

30 грудня глава держави Володимир Зеленський повідомив, що призначив Ольгу Решетилову уповноваженою Президента України з питань захисту прав військовослужбовців та членів їх сімей.

Головні тези:

  • Володимир Зеленський наголосив на попередніх досягненнях Ольги Решетилової у правозахисній сфері.
  • Створення інституції військового омбудсмена в Україні є об’єктивною потребою, яка допоможе захищати права українських воїнів та їхніх сімей.

Ольга Решетилова стала військовою омбудсменкою

Підписав указ про призначення Ольги Решетилової (Кобилинської) уповноваженою Президента України з питань захисту прав військовослужбовців та членів сімей наших воїнів.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Президент України

Глава держави звертає увагу на те, що Ольга Решетилова  — відома, досвідчена та ефективна українська правозахисниця.

За словами Зеленського, вона багато зробила для розбудови наших державних інституцій, для підтримки українців.

Володимир Зеленський та Ольга Решетилова (Фото: facebook.com/zelenskyy.official)

Окрім того, президент додав, що наразі ключова мета — разом із Міністерством оборони України та громадянським суспільством підготувати законопроєкт про військового омбудсмена та всі необхідні системні основи роботи цієї інституції.

Наші воїни мають отримати дієві інструменти захисту своїх прав, і має відбутися реальна модернізація управління людьми в Силах оборони України. Вдячний усім, хто допомагає в цьому, — наголосив Володимир Зеленський.

Хто такий військовий омбудсмен

29 грудня глава держави повідомив, що вирішив створити в Україні інституцію військового омбудсмена.

Як зазначи Володимир Зеленський, він не зміг проігнорувати запити від українських воїнів, які надходили з цього приводу.

Президент підкреслив, що наразі це дійсно об’єктивна потреба, тому він ухвалив позитивне рішення.

Глава держави наголоси, що обговорив створення такої інституції з міністром оборони України, із військовим командуванням, також із представниками громадянського суспільства — багато було поглядів.

Що важливо розуміти, військовий омбудсмен буде захищати права український воїнів, а також разом із Міністерством оборони та іншими ланками зможе впливати на ситуацію та реально допомагати бійцям і їхнім родинам.

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