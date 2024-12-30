Зеленський призначив військовою омбудсменкою Ольгу Решетилову

30 грудня глава держави Володимир Зеленський повідомив, що призначив Ольгу Решетилову уповноваженою Президента України з питань захисту прав військовослужбовців та членів їх сімей.

Ольга Решетилова стала військовою омбудсменкою

Підписав указ про призначення Ольги Решетилової (Кобилинської) уповноваженою Президента України з питань захисту прав військовослужбовців та членів сімей наших воїнів. Володимир Зеленський Президент України

Глава держави звертає увагу на те, що Ольга Решетилова — відома, досвідчена та ефективна українська правозахисниця.

За словами Зеленського, вона багато зробила для розбудови наших державних інституцій, для підтримки українців.

Володимир Зеленський та Ольга Решетилова (Фото: facebook.com/zelenskyy.official)

Окрім того, президент додав, що наразі ключова мета — разом із Міністерством оборони України та громадянським суспільством підготувати законопроєкт про військового омбудсмена та всі необхідні системні основи роботи цієї інституції.

Наші воїни мають отримати дієві інструменти захисту своїх прав, і має відбутися реальна модернізація управління людьми в Силах оборони України. Вдячний усім, хто допомагає в цьому, — наголосив Володимир Зеленський. Поширити

Хто такий військовий омбудсмен

29 грудня глава держави повідомив, що вирішив створити в Україні інституцію військового омбудсмена.

Як зазначи Володимир Зеленський, він не зміг проігнорувати запити від українських воїнів, які надходили з цього приводу.

Президент підкреслив, що наразі це дійсно об’єктивна потреба, тому він ухвалив позитивне рішення.

Глава держави наголоси, що обговорив створення такої інституції з міністром оборони України, із військовим командуванням, також із представниками громадянського суспільства — багато було поглядів.