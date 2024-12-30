Это станет самоубийством для россиян. Как сейчас развиваются события на фронте

Немецкая газета WELT пообщалась с украинскими воинами и иностранными экспертами, чтобы понять, в каком состоянии Украина вступает в новый 2025 год на фоне продолжающейся войны против России.

Украина не собирается сдаваться, несмотря на потери части территорий

Как считает австрийский военный эксперт Маркус Райзнер, по состоянию на сегодня армия РФ достигла кульминации своего наступления.

Он также предположил, что оккупанты могут захватить еще несколько важных населенных пунктов в Донецкой области в ближайшее время.

Специалист предупредил, что российский диктатор Владимир Путина до сих пор не отказался от своей цели полностью оккупировать Херсонскую и Запорожскую области.

По мнению украинского артиллериста Романа Грещука, который несет службу возле Херсона, захватчики не смогут пересечь реку.

Даже если они будут заявлять, что собрали 300 лодок и планируют переплыть реку, мы готовы и такие действия будут для них самоубийством. Мы держимся. Моральный дух наших ребят в целом хорош — мы знаем, за что воюем, — подчеркнул воин. Поделиться

Ситуация на фронте 30 декабря — главные детали

Как сообщает Генштаб ВСУ, ситуация на поле боя остается напряженной. Бойцы ВСУ продолжают активно противодействовать армии РФ, нанося ей потери в живой силе и технике.

В настоящее время зафиксировано 104 боевых столкновений.

В течение суток под удар врага попали пограничные населенные пункты. От огня ствольной артиллерии пострадали районы населённых пунктов Бачевск, Александровка Сумской области и Тимофеевка Харьковской области.

На Покровском направлении с начала суток оккупанты предприняли 30 попыток потеснить наших защитников с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Воздвиженка, Миролюбовка, Луч, Зеленое, Даченское, Новый Труд, Шевченко, Волково, Новооленовка и Новоелизаветовка. Поделиться

Украинские защитники сдерживают натиск и отразили 23 атаки противника, семь боеприкосновений еще продолжается. Потери врага уточняются.