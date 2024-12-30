Это станет самоубийством для россиян. Как сейчас развиваются события на фронте

Немецкая газета WELT пообщалась с украинскими воинами и иностранными экспертами, чтобы понять, в каком состоянии Украина вступает в новый 2025 год на фоне продолжающейся войны против России.
Главные тезисы
- Российская армия достигла кульминации наступления на поле боя.
- Украинские военные продолжают активно противодействовать агрессору, нанося ему потери в живой силе и технике.
- На фронте зафиксировано 104 боевых столкновений в течение 30 декабря.
Украина не собирается сдаваться, несмотря на потери части территорий
Как считает австрийский военный эксперт Маркус Райзнер, по состоянию на сегодня армия РФ достигла кульминации своего наступления.
Он также предположил, что оккупанты могут захватить еще несколько важных населенных пунктов в Донецкой области в ближайшее время.
Специалист предупредил, что российский диктатор Владимир Путина до сих пор не отказался от своей цели полностью оккупировать Херсонскую и Запорожскую области.
По мнению украинского артиллериста Романа Грещука, который несет службу возле Херсона, захватчики не смогут пересечь реку.
Ситуация на фронте 30 декабря — главные детали
Как сообщает Генштаб ВСУ, ситуация на поле боя остается напряженной. Бойцы ВСУ продолжают активно противодействовать армии РФ, нанося ей потери в живой силе и технике.
В настоящее время зафиксировано 104 боевых столкновений.
В течение суток под удар врага попали пограничные населенные пункты. От огня ствольной артиллерии пострадали районы населённых пунктов Бачевск, Александровка Сумской области и Тимофеевка Харьковской области.
Украинские защитники сдерживают натиск и отразили 23 атаки противника, семь боеприкосновений еще продолжается. Потери врага уточняются.
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