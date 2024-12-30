Це стане самогубством для росіян. Як наразі розвиваються події на фронті

Німецька газета WELT поспілкувалася з українськими воїнами та іноземними експертами, щоб зрозуміти, в якому стані Україна вступає у новий 2025 рік на тлі триваючої війни проти Росії.
Головні тези:
- Російська армія досягла кульмінації наступу на полі бою.
- Українські військові продовжують активно протидіяти агресору, завдаючи йому втрат у живій силі та техніці.
- На фронті зафіксовано 104 бойових зіткнень протягом 30 грудня.
Україна не збирається здаватися попри втрати частини територій
Як вважає австрійський військовий експерт Маркус Райзнер, станом на сьогодні армія РФ досягла кульмінації свого наступу.
Він також припустив, що окупанти можуть захопити ще кілька важливих населених пунктів у Донецькій області найближчим часом.
Окрім того, фахівець попередив, що російський диктатор Володимир Путіна досі не відмовився від своєї цілі повністю окупувати Херсонську та Запорізьку області.
На переконання українського артилериста Романа Грещука, який несе службу біля Херсона, загарбники не зможуть перетнути річку.
Ситуація на фронті 30 грудня — головні деталі
Як повідомляє Генштаб ЗСУ, ситуація на полі бою залишається напруженою. Бійці ЗСУ продовжують активно протидіяти армії РФ, завдаючи їй втрат у живій силі та техніці.
Наразі зафіксовано 104 бойових зіткнень.
Протягом поточної доби під удар ворога потрапили прикордонні населені пункти. Від вогню ствольної артилерії постраждали райони населених пунктів Бачівськ, Олександрівка Сумської області та Тимофіївка Харківської області.
Українські захисники стримують натиск та відбили 23 атаки противника, сім боєзіткнень ще триває. Втрати ворога уточнюються.
Більше по темі
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Економіка
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-