Це стане самогубством для росіян. Як наразі розвиваються події на фронті

Німецька газета WELT поспілкувалася з українськими воїнами та іноземними експертами, щоб зрозуміти, в якому стані Україна вступає у новий 2025 рік на тлі триваючої війни проти Росії.

Україна не збирається здаватися попри втрати частини територій

Як вважає австрійський військовий експерт Маркус Райзнер, станом на сьогодні армія РФ досягла кульмінації свого наступу.

Він також припустив, що окупанти можуть захопити ще кілька важливих населених пунктів у Донецькій області найближчим часом.

Окрім того, фахівець попередив, що російський диктатор Володимир Путіна досі не відмовився від своєї цілі повністю окупувати Херсонську та Запорізьку області.

На переконання українського артилериста Романа Грещука, який несе службу біля Херсона, загарбники не зможуть перетнути річку.

Навіть якщо вони заявлятимуть, що зібрали 300 човнів і планують переплисти річку, ми готові, і такі дії будуть для них самогубством. Ми тримаємося. Моральний дух наших хлопців в цілому хороший — ми знаємо, за що воюємо, — наголосив воїн. Поширити

Ситуація на фронті 30 грудня — головні деталі

Як повідомляє Генштаб ЗСУ, ситуація на полі бою залишається напруженою. Бійці ЗСУ продовжують активно протидіяти армії РФ, завдаючи їй втрат у живій силі та техніці.

Наразі зафіксовано 104 бойових зіткнень.

Протягом поточної доби під удар ворога потрапили прикордонні населені пункти. Від вогню ствольної артилерії постраждали райони населених пунктів Бачівськ, Олександрівка Сумської області та Тимофіївка Харківської області.

На Покровському напрямку з початку доби окупанти здійснили 30 спроб потіснити наших захисників із займаних позицій у районах населених пунктів Воздвиженка, Миролюбівка, Промінь, Зелене, Даченське, Новий Труд, Шевченко, Вовкове, Новооленівка та Новоєлизаветівка. Поширити

Українські захисники стримують натиск та відбили 23 атаки противника, сім боєзіткнень ще триває. Втрати ворога уточнюються.