США втретє за добу оголосили масштабну допомогу для України

30 грудня очільниця американського Міністерства фінансів Джанет Єллен офіційно повідомила про виплату Україні 3,4 млрд дол прямої бюджетної підтримки.
Головні тези:
- Штати наголошують, що надають цю допомогу в критичний момент для України.
- Також США оголосили про виділення 15 млрд доларів за рахунок заморожених російських активів, що сприятиме зміцненню економіки.
- Додатковий пакет військової допомоги від США на суму 2,5 млрд доларів підтримає українську армію та безпекові ініціативи.
Україна отримає ще більше допомоги від США
Американська міністерка звернула увагу на те, що на тлі триваючої війни Україна потребує критично важливих ресурсів.
На її переконання, потужна фінансова допомога від Штатів і інших партнерів Києва відіграє ключову роль у здатності України боронити свою незалежність.
Джанет Єллен звернула увагу на те, що в координації з Агентством США з міжнародного розвитку та Держдепом, ця допомога у розмірі 3,4 мільярда доларів є фінальною виплатою коштів, виділених відповідно до двопартійного Закону про додаткові асигнування на потреби безпеки України на 2024 рік.
Що важливо розуміти, вона збільшує загальний обсяг бюджетної допомоги Україні з боку США до понад 30 мільярдів доларів з моменту вторгнення Росії в лютому 2022 року.
Про яку ще допомогу оголосили США 30 грудня
Американський лідер Джо Байден повідомив про виділення нового пакета військової допомоги Україні розміром у 2,5 мільярда доларів.
Варто зазначити, що до його складу входять:
1,25 мільярда доларів — додатковий пакет скорочення видатків на українську армію;
1,22 мільярда доларів — Ініціатива безпекової допомоги Україні (USAI), яка включає використання всіх залишкових коштів цієї програми.
Окрім того, 30 грудня стало відомо, що офіційний Вашингтон надасть Україні 15 млрд дол.
Ці кошти забезпечені майбутніми доходами від заморожених російських активів.
Більше по темі
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Світ
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-