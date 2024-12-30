США втретє за добу оголосили масштабну допомогу для України

Україна отримає ще більше допомоги від США

Американська міністерка звернула увагу на те, що на тлі триваючої війни Україна потребує критично важливих ресурсів.

Наша пряма бюджетна підтримка України надходить у критичний час, коли Росія посилює свої атаки на українських цивільних осіб та критично важливу інфраструктуру. Джанет Єллен Глава Мінфіну США

На її переконання, потужна фінансова допомога від Штатів і інших партнерів Києва відіграє ключову роль у здатності України боронити свою незалежність.

Джанет Єллен звернула увагу на те, що в координації з Агентством США з міжнародного розвитку та Держдепом, ця допомога у розмірі 3,4 мільярда доларів є фінальною виплатою коштів, виділених відповідно до двопартійного Закону про додаткові асигнування на потреби безпеки України на 2024 рік.

Що важливо розуміти, вона збільшує загальний обсяг бюджетної допомоги Україні з боку США до понад 30 мільярдів доларів з моменту вторгнення Росії в лютому 2022 року.

Про яку ще допомогу оголосили США 30 грудня

Американський лідер Джо Байден повідомив про виділення нового пакета військової допомоги Україні розміром у 2,5 мільярда доларів.

Варто зазначити, що до його складу входять:

1,25 мільярда доларів — додатковий пакет скорочення видатків на українську армію;

1,22 мільярда доларів — Ініціатива безпекової допомоги Україні (USAI), яка включає використання всіх залишкових коштів цієї програми.

Під моїм керівництвом Сполучені Штати будуть невпинно працювати над зміцненням позицій України у цій війні протягом решти мого терміну на посаді. Джо Байден Президент США

Окрім того, 30 грудня стало відомо, що офіційний Вашингтон надасть Україні 15 млрд дол.