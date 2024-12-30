США в третий раз за сутки объявили масштабную помощь для Украины

Украина получит еще больше помощи д США

Американская министр обратила внимание на то, что на фоне продолжающейся войны Украина нуждается в критически важных ресурсах.

Наша прямая бюджетная поддержка Украине поступает в критическое время, когда Россия ужесточает свои атаки на украинских гражданских лиц и критически важную инфраструктуру. Джанет Йеллен Глава Минфина США

По ее мнению, мощная финансовая помощь от Штатов и других партнеров Киева играет ключевую роль в способности Украины защищать свою независимость.

Джанет Йеллен обратила внимание на то, что в координации с Агентством США по международному развитию и Госдепом эта помощь в размере 3,4 миллиарда долларов является финальной выплатой средств, выделенных в соответствии с двухпартийным Законом о дополнительных ассигнованиях на нужды безопасности Украины на 2024 год.

Что важно понимать, она увеличивает общий объем бюджетной помощи Украине со стороны США до более чем 30 миллиардов долларов с момента вторжения России в феврале 2022 года.

О какой еще помощи объявили США 30 декабря

Американский лидер Джо Байден сообщил о выделении нового пакета военной помощи Украине в размере 2,5 миллиарда долларов.

Следует отметить, что в его состав входят:

1,25 миллиарда долларов — дополнительный пакет расходов на украинскую армию;

1,22 миллиарда долларов — Инициатива безопасности помощи Украине (USAI), которая включает использование всех остаточных средств этой программы.

Под моим руководством Соединенные Штаты будут неустанно работать над укреплением позиций Украины в этой войне в течение остального моего срока в должности. Джо Байден Президент США

Кроме того, 30 декабря стало известно, что официальный Вашингтон предоставит Украине 15 млрд долларов.