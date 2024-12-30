США в третий раз за сутки объявили масштабную помощь для Украины

30 декабря глава американского Министерства финансов Джанет Йеллен официально сообщила о выплате Украине 3,4 млрд долл прямой бюджетной поддержки.
Главные тезисы
- Штаты заявили, что оказывают эту помощь в критический момент для Украины.
- Также США объявили о выделении 15 млрд. долларов за счет замороженных российских активов, что будет способствовать укреплению экономики.
- Дополнительный пакет военной помощи от США на сумму 2,5 млрд долларов поддержит украинскую армию и инициативы безопасности.
Украина получит еще больше помощи д США
Американская министр обратила внимание на то, что на фоне продолжающейся войны Украина нуждается в критически важных ресурсах.
По ее мнению, мощная финансовая помощь от Штатов и других партнеров Киева играет ключевую роль в способности Украины защищать свою независимость.
Джанет Йеллен обратила внимание на то, что в координации с Агентством США по международному развитию и Госдепом эта помощь в размере 3,4 миллиарда долларов является финальной выплатой средств, выделенных в соответствии с двухпартийным Законом о дополнительных ассигнованиях на нужды безопасности Украины на 2024 год.
Что важно понимать, она увеличивает общий объем бюджетной помощи Украине со стороны США до более чем 30 миллиардов долларов с момента вторжения России в феврале 2022 года.
О какой еще помощи объявили США 30 декабря
Американский лидер Джо Байден сообщил о выделении нового пакета военной помощи Украине в размере 2,5 миллиарда долларов.
Следует отметить, что в его состав входят:
1,25 миллиарда долларов — дополнительный пакет расходов на украинскую армию;
1,22 миллиарда долларов — Инициатива безопасности помощи Украине (USAI), которая включает использование всех остаточных средств этой программы.
Кроме того, 30 декабря стало известно, что официальный Вашингтон предоставит Украине 15 млрд долларов.
Эти средства обеспечены будущими доходами от замороженных российских активов.
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