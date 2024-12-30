11 бійців "Азову" повернулися додому в межах нового обміну полоненими
Категорія
Україна
Дата публікації

11 бійців "Азову" повернулися додому в межах нового обміну полоненими

Азов
Джерело:  АЗОВ

30 грудня відбувся один з найбільших обмінів полоненими між Україною та країною-агресоркою Росією – з ворожого полону вдалося врятувати 187 захисників, зокрема й воїнів "Азову".

Головні тези:

  • У полоні “Азовці” провели майже 3 роки й пережили надзвичайно тяжкі випробування.
  • Це один з наймасштабніших обмінів, в результаті якого вдалося врятувати 189 громадян України.

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Радісною новиною поділився командир 12 бригади спеціального призначення "Азов", Герой України Денис Прокопенко.

За його словами, 11 бійців, життя яких вдалося врятувати, змушені були витерпіти надзвичайно тяжкі випробування, які тривали майже 3 роки.

86 днів оборони Маріуполя, важкі бої на межі людських можливостей, полон, тюрми, допити, катування. Вони не здалися та вийшли з цього пекла переможцями. Я вітаю з поверненням кожного, хто сьогодні нарешті зможе побачити та обійняти своїх рідних, хто проведе зимові свята в колі близьких, а не під наглядом вєртухаїв. Дякую вам за вашу мужність та силу духу.

Денис Прокопенко

Денис Прокопенко

Командир 12 бригади спеціального призначення "Азов", Герой України

Він також висловив вдячність тим воїнам “Азову”, яким вдалося взяти у полон 68 бойовиків на Торецькому напрямку та всім підрозділам СОУ, які поповнюють обмінний фонд на усіх ділянках фронту.

Як зазначив Прокопенко, це масштабний внесок у справу повернення додому наших військовополонених.

Хочу подякувати Президенту України та його команді, представникам МВС, СБУ, ГУР, “Асоціації родин захисників Азовсталі” та всім, хто щодня працює над поверненням наших полонених до України, — додав командир.

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Варто зазначити, що це один із наймасштабніших обмінів, який провів Координаційний штабом з питань поводження з військовополоненими з 24 лютого 2022 року.

З ворожого полону вдалося врятувати:

  • 87 військовослужбовців ЗСУ (з них 17 — ТрО),

  • 43 — НГУ,

  • 33 — ДПСУ,

  • 24 — ВМС.

Окрім того, вказано, що сьогодні додому повернулися двоє цивільних.

Це військові — захисники «Азовсталі» та Маріуполя, ЧАЕС, острова Зміїного, із різних напрямків фронту. Серед них солдати, сержанти, офіцери. Це нацгвардійці, у тому числі «азовці», прикордонники, тероборонівці, воїни Військово-Морських та Збройних Сил. І також двоє цивільних, які були захоплені в Маріуполі. Кожного вдома чекають рідні та близькі. І це радість, що нам вдалося їх повернути. Сьогодні ще 189 родин щасливі.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Президент України

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