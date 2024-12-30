11 бійців "Азову" повернулися додому в межах нового обміну полоненими

30 грудня відбувся один з найбільших обмінів полоненими між Україною та країною-агресоркою Росією – з ворожого полону вдалося врятувати 187 захисників, зокрема й воїнів "Азову".

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Радісною новиною поділився командир 12 бригади спеціального призначення "Азов", Герой України Денис Прокопенко.

За його словами, 11 бійців, життя яких вдалося врятувати, змушені були витерпіти надзвичайно тяжкі випробування, які тривали майже 3 роки.

86 днів оборони Маріуполя, важкі бої на межі людських можливостей, полон, тюрми, допити, катування. Вони не здалися та вийшли з цього пекла переможцями. Я вітаю з поверненням кожного, хто сьогодні нарешті зможе побачити та обійняти своїх рідних, хто проведе зимові свята в колі близьких, а не під наглядом вєртухаїв. Дякую вам за вашу мужність та силу духу. Денис Прокопенко Командир 12 бригади спеціального призначення "Азов", Герой України

Він також висловив вдячність тим воїнам “Азову”, яким вдалося взяти у полон 68 бойовиків на Торецькому напрямку та всім підрозділам СОУ, які поповнюють обмінний фонд на усіх ділянках фронту.

Як зазначив Прокопенко, це масштабний внесок у справу повернення додому наших військовополонених.

Хочу подякувати Президенту України та його команді, представникам МВС, СБУ, ГУР, “Асоціації родин захисників Азовсталі” та всім, хто щодня працює над поверненням наших полонених до України, — додав командир. Поширити

Обмін полоненими між Україною та РФ — важливі подробиці

Варто зазначити, що це один із наймасштабніших обмінів, який провів Координаційний штабом з питань поводження з військовополоненими з 24 лютого 2022 року.

З ворожого полону вдалося врятувати:

87 військовослужбовців ЗСУ (з них 17 — ТрО),

43 — НГУ,

33 — ДПСУ,

24 — ВМС.

Окрім того, вказано, що сьогодні додому повернулися двоє цивільних.