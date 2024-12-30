11 бійців "Азову" повернулися додому в межах нового обміну полоненими

30 грудня відбувся один з найбільших обмінів полоненими між Україною та країною-агресоркою Росією – з ворожого полону вдалося врятувати 187 захисників, зокрема й воїнів "Азову".
Головні тези:
- У полоні “Азовці” провели майже 3 роки й пережили надзвичайно тяжкі випробування.
- Це один з наймасштабніших обмінів, в результаті якого вдалося врятувати 189 громадян України.
Україна змогла домовитися з РФ про порятунок ще 11 “Азовців”
Радісною новиною поділився командир 12 бригади спеціального призначення "Азов", Герой України Денис Прокопенко.
За його словами, 11 бійців, життя яких вдалося врятувати, змушені були витерпіти надзвичайно тяжкі випробування, які тривали майже 3 роки.
Він також висловив вдячність тим воїнам “Азову”, яким вдалося взяти у полон 68 бойовиків на Торецькому напрямку та всім підрозділам СОУ, які поповнюють обмінний фонд на усіх ділянках фронту.
Як зазначив Прокопенко, це масштабний внесок у справу повернення додому наших військовополонених.
Обмін полоненими між Україною та РФ — важливі подробиці
Варто зазначити, що це один із наймасштабніших обмінів, який провів Координаційний штабом з питань поводження з військовополоненими з 24 лютого 2022 року.
З ворожого полону вдалося врятувати:
87 військовослужбовців ЗСУ (з них 17 — ТрО),
43 — НГУ,
33 — ДПСУ,
24 — ВМС.
Окрім того, вказано, що сьогодні додому повернулися двоє цивільних.
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