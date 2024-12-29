Міністр оборони Словаччини хоче схилити Україну до здачі власних територій

Глава Міністерства оборони Словаччини Роберт Каліняк намагається підштовхнути Україну до відмови від своїх же територій, оскільки не вірить, що вона може їх деокупувати.

Каліняк поширює проросійські наративи

За словами словацького міністра, його країна дуже хоче, щоб війна негайно закінчилася, а Київ та Москва змогли домовитися про перемир'я з подальшими мирними переговорами.

Він також цинічно заявив, що, мовляв, реальність на місцях вказує на те, що Україні доведеться відмовитися від частини своїх земель.

Ба більше Каліняк, почав стверджувати, що є дещо важливіше, ніж майбутні кордони, — це нібито те, якої форми набуде післявоєнна Україна.

Цілком ймовірно, що Україна не усвідомлює того факту, що вона ніколи не зможе розміститися між Німеччиною та Швейцарією, але завжди буде розділяти свій найбільший кордон з Російською Федерацією.Не можна сперечатися, хто тут агресор, тому що Росія перейшла всі межі, правила і порушила міжнародне право. Роберт Каліняк Міністр оборони Словаччини

На його переконання, вкрай важливо звернути увагу й на те, що відбувається в інших куточках світу.

Словаччина може відкрити другий фронт проти України

Таке попередження озвучив глава держави Володимир Зеленський.

Як зазначив нещодавно президент, у нього склалося враження, що російський диктатор Володимир Путін доручив лідеру Словаччини Роберту Фіцо відкрити другий енергетичний фронт проти України.

Володимир Зеленський наголосив, що лише це можуть означати погрози Фіцо перекрити Україні надзвичайне постачання електрики взимку в умовах російських ударів по наших електространціях і розподільчій мережі.