Міністр оборони Словаччини хоче схилити Україну до здачі власних територій
Категорія
Політика
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Міністр оборони Словаччини хоче схилити Україну до здачі власних територій

Каліняк
Джерело:  TASR

Глава Міністерства оборони Словаччини Роберт Каліняк намагається підштовхнути Україну до відмови від своїх же територій, оскільки не вірить, що вона може їх деокупувати. 

Головні тези:

  • Глава Міноборони Словаччини намагається вплинути на рішення української влади.
  • Він також додав, що хоче якомога швидшого завершення війни.
  • Президент України попередив про підлий план Путіна та Фіцо.

Каліняк поширює проросійські наративи

За словами словацького міністра, його країна дуже хоче, щоб війна негайно закінчилася, а Київ та Москва змогли домовитися про перемир'я з подальшими мирними переговорами.

Він також цинічно заявив, що, мовляв, реальність на місцях вказує на те, що Україні доведеться відмовитися від частини своїх земель.

Ба більше Каліняк, почав стверджувати, що є дещо важливіше, ніж майбутні кордони, — це нібито те, якої форми набуде післявоєнна Україна.

Цілком ймовірно, що Україна не усвідомлює того факту, що вона ніколи не зможе розміститися між Німеччиною та Швейцарією, але завжди буде розділяти свій найбільший кордон з Російською Федерацією.Не можна сперечатися, хто тут агресор, тому що Росія перейшла всі межі, правила і порушила міжнародне право.

Роберт Каліняк

Роберт Каліняк

Міністр оборони Словаччини

На його переконання, вкрай важливо звернути увагу й на те, що відбувається в інших куточках світу.

Словаччина може відкрити другий фронт проти України

Таке попередження озвучив глава держави Володимир Зеленський.

Як зазначив нещодавно президент, у нього склалося враження, що російський диктатор Володимир Путін доручив лідеру Словаччини Роберту Фіцо відкрити другий енергетичний фронт проти України.

Володимир Зеленський наголосив, що лише це можуть означати погрози Фіцо перекрити Україні надзвичайне постачання електрики взимку в умовах російських ударів по наших електространціях і розподільчій мережі.

Потреба України в імпорті електрики виникла лише через окупацію Росією нашої Запорізької атомної станції та цілеспрямоване знищення російськими ракетами й «шахедами» значної частини української теплової та гідрогенерації електрики.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Президент України

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