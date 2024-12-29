Министр обороны Словакии хочет склонить Украину к сдаче собственных территорий

Глава Министерства обороны Словакии Роберт Калиняк пытается подтолкнуть Украину к отказу от своих же территорий, поскольку не верит, что она может их деоккупировать.
Главные тезисы
- Глава Минобороны Словакии пытается повлиять на решение украинских властей.
- Он также добавил, что хочет скорейшего завершения войны.
- Президент Украины предупредил о подлом плане Путина и Фицо.
Калиняк распространяет пророссийские нарративы
По словам словацкого министра, его страна очень хочет, чтобы война немедленно закончилась, а Киев и Москва смогли договориться о перемирии с последующими мирными переговорами.
Он также цинично заявил, что, мол, реальность на местах указывает, что Украине придется отказаться от части своих земель.
Более того, Калиняк начал утверждать, что есть нечто важнее, чем будущие границы, — это якобы то, какую форму примет послевоенная Украина.
По его убеждению, крайне важно обратить внимание и на происходящее в других уголках мира.
Словакия может открыть второй фронт против Украины
Такое предупреждение озвучил глава государства Владимир Зеленский.
Как отметил недавно президент, у него создалось впечатление, что российский диктатор Владимир Путин поручил лидеру Словакии Роберту Фицо открыть второй энергетический фронт против Украины.
Владимир Зеленский подчеркнул, что только это могут означать угрозы Фицо перекрыть Украине чрезвычайные поставки электричества зимой в условиях российских ударов по нашим электространциям и распределительной сети.
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