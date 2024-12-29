Глава Министерства обороны Словакии Роберт Калиняк пытается подтолкнуть Украину к отказу от своих же территорий, поскольку не верит, что она может их деоккупировать.

Калиняк распространяет пророссийские нарративы

По словам словацкого министра, его страна очень хочет, чтобы война немедленно закончилась, а Киев и Москва смогли договориться о перемирии с последующими мирными переговорами.

Он также цинично заявил, что, мол, реальность на местах указывает, что Украине придется отказаться от части своих земель.

Более того, Калиняк начал утверждать, что есть нечто важнее, чем будущие границы, — это якобы то, какую форму примет послевоенная Украина.

По всей вероятности, Украина не осознает того факта, что она никогда не сможет разместиться между Германией и Швейцарией, но всегда будет разделять свою самую большую границу с Российской Федерацией. Нельзя спорить, кто здесь агрессор, потому что Россия перешла все границы, правила и нарушила международное право. Роберт Калиняк Министр обороны Словакии

По его убеждению, крайне важно обратить внимание и на происходящее в других уголках мира.

Словакия может открыть второй фронт против Украины

Такое предупреждение озвучил глава государства Владимир Зеленский.

Как отметил недавно президент, у него создалось впечатление, что российский диктатор Владимир Путин поручил лидеру Словакии Роберту Фицо открыть второй энергетический фронт против Украины.

Владимир Зеленский подчеркнул, что только это могут означать угрозы Фицо перекрыть Украине чрезвычайные поставки электричества зимой в условиях российских ударов по нашим электространциям и распределительной сети.