РФ утримує в полоні щонайменше 6 мерів і голів громад — Зеленський
Категорія
Україна
Дата публікації

РФ утримує в полоні щонайменше 6 мерів і голів громад — Зеленський

Офіс Президента України
РФ утримує в полоні щонайменше 6 мерів і голів громад — Зеленський

Україна стикається з нестачею підтримки від міжнародних організацій в питанні повернення українських полонених у Росії. Наразі в полоні залишаються щонайменше шість мерів і голів громад.

Головні тези:

  • Україна стикається з відсутністю підтримки від міжнародних організацій у питанні повернення українських полонених з Росії.
  • Володимир Зеленський звернув увагу на критичну ситуацію з полоненими, зокрема про смерть міського голови Дніпрорудного Євгенія Матвєєва, який перебував у полоні протягом 2 років та 8 місяців.
  • З українського полону вже повернули 3767 осіб, але ще далеко не всі українці отримують необхідну допомогу у поверненні.
  • Призначення держави зробити все можливе для повернення українських полонених в домівку та забезпечення їхньої безпеки.

Зеленський звернувся до правозахисної спільноти

Чи багато ми отримуємо зараз допомоги від таких організацій, як, скажімо, ООН чи Міжнародний комітет Червоного Хреста в захисті й поверненні українських полонених у Росії? Взагалі-то ні.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Президент України

Президент згадав, що нещодавно стало відомо про смерть у російському полоні міського голови Дніпрорудного Євгенія Матвєєва, що ще раз підкреслює критичну ситуацію з полоненими.

Володимир Зеленський повідомив, що наразі у російському полоні перебувають щонайменше шість мерів міст та голів громад. Усі вони серед тисяч українців, які перебувають у полоні ворога не лише з 2022-го, але й з 2014-го року.

Ми робимо все, щоб їх повернути. 3767 українців та українок уже повернули з полону, — додав президент України.

Росіяни закатували в полоні мера Дніпрорудного

Як повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров, Дніпрорудне Запорізької області росіяни захопили наприкінці лютого 2022 року. А згодом взяли в полон і міського голову — Євгенія Матвєєва. 2 роки і 8 місяців він перебував в полоні в окупантів та був закатованим.

За словами очільника області, під час останнього обміну тіло загиблого повернули Україні.

Був вольовим та принциповим. Під час окупації — не покинув ні місто, ні людей, робив усе задля забезпечення життєдіяльності громади, постійно інформував населення про перебіг подій та підтримував, — повідомив Іван Федоров.

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