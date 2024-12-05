РФ утримує в полоні щонайменше 6 мерів і голів громад — Зеленський

Україна стикається з нестачею підтримки від міжнародних організацій в питанні повернення українських полонених у Росії. Наразі в полоні залишаються щонайменше шість мерів і голів громад.

Зеленський звернувся до правозахисної спільноти

Чи багато ми отримуємо зараз допомоги від таких організацій, як, скажімо, ООН чи Міжнародний комітет Червоного Хреста в захисті й поверненні українських полонених у Росії? Взагалі-то ні. Володимир Зеленський Президент України

Президент згадав, що нещодавно стало відомо про смерть у російському полоні міського голови Дніпрорудного Євгенія Матвєєва, що ще раз підкреслює критичну ситуацію з полоненими.

Володимир Зеленський повідомив, що наразі у російському полоні перебувають щонайменше шість мерів міст та голів громад. Усі вони серед тисяч українців, які перебувають у полоні ворога не лише з 2022-го, але й з 2014-го року.

Ми робимо все, щоб їх повернути. 3767 українців та українок уже повернули з полону, — додав президент України. Поширити

Росіяни закатували в полоні мера Дніпрорудного

Як повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров, Дніпрорудне Запорізької області росіяни захопили наприкінці лютого 2022 року. А згодом взяли в полон і міського голову — Євгенія Матвєєва. 2 роки і 8 місяців він перебував в полоні в окупантів та був закатованим.

За словами очільника області, під час останнього обміну тіло загиблого повернули Україні.