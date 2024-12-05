РФ утримує в полоні щонайменше 6 мерів і голів громад — Зеленський

Україна стикається з нестачею підтримки від міжнародних організацій в питанні повернення українських полонених у Росії. Наразі в полоні залишаються щонайменше шість мерів і голів громад.
Головні тези:
- Україна стикається з відсутністю підтримки від міжнародних організацій у питанні повернення українських полонених з Росії.
- Володимир Зеленський звернув увагу на критичну ситуацію з полоненими, зокрема про смерть міського голови Дніпрорудного Євгенія Матвєєва, який перебував у полоні протягом 2 років та 8 місяців.
- З українського полону вже повернули 3767 осіб, але ще далеко не всі українці отримують необхідну допомогу у поверненні.
- Призначення держави зробити все можливе для повернення українських полонених в домівку та забезпечення їхньої безпеки.
Зеленський звернувся до правозахисної спільноти
Президент згадав, що нещодавно стало відомо про смерть у російському полоні міського голови Дніпрорудного Євгенія Матвєєва, що ще раз підкреслює критичну ситуацію з полоненими.
Володимир Зеленський повідомив, що наразі у російському полоні перебувають щонайменше шість мерів міст та голів громад. Усі вони серед тисяч українців, які перебувають у полоні ворога не лише з 2022-го, але й з 2014-го року.
Росіяни закатували в полоні мера Дніпрорудного
Як повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров, Дніпрорудне Запорізької області росіяни захопили наприкінці лютого 2022 року. А згодом взяли в полон і міського голову — Євгенія Матвєєва. 2 роки і 8 місяців він перебував в полоні в окупантів та був закатованим.
За словами очільника області, під час останнього обміну тіло загиблого повернули Україні.
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