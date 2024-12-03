У РФ цинічно брешуть про "пропозицію обміну" 630 українських військовополонених — Координаційний штаб

Російська омбудсманка Тетяна Москалькова опублікувала список українських військовополонених з 630 осіб, яких нібито Україна "не хоче" забирати. Проте оприлюднений список є черговою маніпуляцією Кремля та спробою дискредитації українських державних органів.
Головні тези:
- Російська омбудсманка намагається дискредитувати українські державні органи через фальшиві пропозиції обміну полоненими.
- Україна активно працює над поверненням українських військовополонених та готова до обмінів, в той час, як російська сторона ігнорує ініціативи.
- Утримання російських полонених в Україні відбувається відповідно до міжнародного гуманітарного права.
Україна не отримувала жодних реальних пропозицій щодо обміну українських військовополонених
Про це повідомив секретар Координаційного штабу заступник начальника ГУР МО України бригадний генерал Дмитро Усов.
Зазначається, що в поширеному РФ списку — 7 полонених уже обміняли, чимало помилок у прізвищах та датах народження, серед прізвищ є 14 цивільних. Тобто, російські пропагандисти пропонують міняти на своїх військових наших звичайних громадян, що є порушенням міжнародного гуманітарного права.
За словами Дмитра Усова, насправді реальні пропозиції від російської сторони Координаційний штаб отримує лише щодо обміну полонених, захоплених на Курському напрямку. Полонені росіяни з інших регіонів так звану російську владу не цікавлять, наголосив заступник Буданова.
Сотні російських полонених — зокрема і важкопоранених — скніють в українських таборах уже понад рік чи два. Є ті, чиєю долею країна-агресорка не цікавиться від самого початку вторгнення.
При цьому умови утримання російських загарбників не порівняти з російськими катівнями, наголосив бригадний генерал. Українська сторона утримує військовополонених згідно з нормами Женевських конвенцій лише з однією метою: якнайшвидше обміняти на українських захисниць та захисників.
Що цьому передувало
Російська омбудсман Тетяна Москалькова опублікувала список українських військовополонених з 630 осіб, яких нібито Україна "не хоче" забирати. Москалькова заявила, що українська сторона нібито "продовжує затягувати російсько-український обмін полоненими".
Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець спростував ці слова, зазначивши, що Україна готова забрати усіх своїх громадян із полону та незаконного утримання, наголосивши на черговій маніпуляції держави-агресора.
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