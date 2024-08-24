Україна та РФ планують провести обмін 115 полонених
Категорія
Україна
Дата публікації

Україна та РФ планують провести обмін 115 полонених

Звільнені з полону РФ військові ЗСУ
Джерело:  Reuters

За інформацією журналістів видання Reuters, у суботу, 24 серпня, між Україною та Росією за посередництва Об'єднаних Арабських Еміратів має відбутись обмін 115 полонених.

Головні тези:

  • Україна та РФ планують провести обмін 115 полонених за посередництва ОАЕ
  • Це буде вже сьомий обмін полоненими між країнами за посередництва ОАЕ.
  • Поповнення обмінного фонду є однією із цілей операції ЗСУ у Курській області.
  • Україна взяла в полон велику кількість російських окупантів, включаючи військовослужбовців 488-го гвардійського мотострілкового полку ЗС РФ та підрозділу “Ахмат”.
  • Під час проведення обміну полоненими може бути звільнено кілька сотень російських солдатів, серед яких багато молодих призовників

Що відомо про ймовірний обмін між Україною та Росією 115 полонених

Журналісти видання посилаються на офіційного представника ОАЕ.

Зазначається, що це буде перший обмін полоненими між країнами після початку наступу українських військових у Курській області 6 серпня.

Зазначається також, що це буде вже сьомий обмін полоненими за посередництва ОАЕ.

Україна готується провести обмін полоненими з Росією
Визволений з полону РФ український військовий

Що відомо про результати останніх обмінів полоненими між Україною та РФ

Українські захисники, які воюють у Курській області, 21 серпня досягли гарних результатів у питанні поповнення обмінного фонду.

З початку операції ЗСУ у Курській області українські захисники взяли в полон велику кількість російських окупантів.

За 10 днів до однієї з українських в'язниць потрапило понад 300 російських військовополонених, які перебували в Курській області.

ЗСУ взяли в полон також 102 військовослужбовців 488-го гвардійського мотострілкового полку ЗС РФ та підрозділу "Ахмат" (спецпідрозділ, який дислокується у Чечні).

Як зазначав президент України Володимир Зеленський, поповнення обмінного фонду — одна з цілей операції у Курській області.

Представники України та Росії почали переговори щодо проведення обміну військовополоненими за результатами бойових дій у Курській області.

Зазначається, що підготовку до проведення обміну полоненими підтвердили журналістам видання представники української розвідки.

При цьому точна кількість полонених російських військових під час прориву ЗСУ у Курську область не розголошується.

Автори матеріалу із посиланням на українських посадовців підкреслюють, що мова може йти про кілька сотень полонених російських солдатів.

Серед захоплених у полон багато молодих призовників.

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