За інформацією журналістів видання Reuters, у суботу, 24 серпня, між Україною та Росією за посередництва Об'єднаних Арабських Еміратів має відбутись обмін 115 полонених.

Що відомо про ймовірний обмін між Україною та Росією 115 полонених

Журналісти видання посилаються на офіційного представника ОАЕ.

Зазначається, що це буде перший обмін полоненими між країнами після початку наступу українських військових у Курській області 6 серпня.

Зазначається також, що це буде вже сьомий обмін полоненими за посередництва ОАЕ.

Визволений з полону РФ український військовий

Що відомо про результати останніх обмінів полоненими між Україною та РФ

Українські захисники, які воюють у Курській області, 21 серпня досягли гарних результатів у питанні поповнення обмінного фонду.

З початку операції ЗСУ у Курській області українські захисники взяли в полон велику кількість російських окупантів.

За 10 днів до однієї з українських в'язниць потрапило понад 300 російських військовополонених, які перебували в Курській області.

ЗСУ взяли в полон також 102 військовослужбовців 488-го гвардійського мотострілкового полку ЗС РФ та підрозділу "Ахмат" (спецпідрозділ, який дислокується у Чечні).

Як зазначав президент України Володимир Зеленський, поповнення обмінного фонду — одна з цілей операції у Курській області.

Представники України та Росії почали переговори щодо проведення обміну військовополоненими за результатами бойових дій у Курській області.

Зазначається, що підготовку до проведення обміну полоненими підтвердили журналістам видання представники української розвідки.

При цьому точна кількість полонених російських військових під час прориву ЗСУ у Курську область не розголошується.

Автори матеріалу із посиланням на українських посадовців підкреслюють, що мова може йти про кілька сотень полонених російських солдатів.

Серед захоплених у полон багато молодих призовників.