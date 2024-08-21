У ЗСУ заявили про поповнення обмінного фонду російськими військовополоненими на Курщині
Категорія
Україна
Дата публікації

У ЗСУ заявили про поповнення обмінного фонду російськими військовополоненими на Курщині

Сухопутні війська ЗС України
полон
Read in English

Українські захисники, які воюють у Курській області, 21 серпня досягли гарних результатів у питанні поповнення обмінного фонду.

Головні тези:

  • Українські військові взяли у полон нових російських військовополонених на Курщині, поповнюючи обмінний фонд ЗСУ.
  • З початку операції у Курській області було взято в полон понад 300 російських військових.
  • Поповнення обмінного фонду є однією з головних цілей операції у Курській області, яку підтримав президент України Володимир Зеленський.

Українські підрозділи взяли нових російських військовополонених на Курщині

Як зазначили у Сухопутних військах, українські воїни продовжують виконувати бойові завдання у Курській області.

Є хороші результати щодо полонених, а значить, ще більше наших хлопців невдовзі повернуться додому.

Детально про те, скільки окупантів вдалося взяти в полон, у Сухопутних військах не розповіли. При цьому було опубліковано відповідне фото.

ЗСУ взяли у полон велику кількість російських військових на Курщині

З початку операції ЗСУ у Курській області українські захисники взяли в полон велику кількість російських окупантів.

За 10 днів до однієї з українських в'язниць потрапило понад 300 російських військовополонених, які перебували в Курській області.

ЗСУ взяли в полон також 102 військовослужбовців 488-го гвардійського мотострілкового полку ЗС РФ та підрозділу "Ахмат" (спецпідрозділ, який дислокується у Чечні).

Як зазначав президент України Володимир Зеленський, поповнення обмінного фонду — одна з цілей операції у Курській області.

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Кадировці власноруч заганяють солдатів РФ в український полон
солдат РФ
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
ЗСУ взяли у полон на Курщині понад дві сотні російських строковиків
Полонені військові РФ
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Чому російські строковики масово здалися в полон ЗСУ на Курщині
Чому російські строковики масово здалися в полон ЗСУ на Курщині

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?