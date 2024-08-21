У ЗСУ заявили про поповнення обмінного фонду російськими військовополоненими на Курщині

Українські захисники, які воюють у Курській області, 21 серпня досягли гарних результатів у питанні поповнення обмінного фонду.
Головні тези:
- Українські військові взяли у полон нових російських військовополонених на Курщині, поповнюючи обмінний фонд ЗСУ.
- З початку операції у Курській області було взято в полон понад 300 російських військових.
- Поповнення обмінного фонду є однією з головних цілей операції у Курській області, яку підтримав президент України Володимир Зеленський.
Українські підрозділи взяли нових російських військовополонених на Курщині
Як зазначили у Сухопутних військах, українські воїни продовжують виконувати бойові завдання у Курській області.
Детально про те, скільки окупантів вдалося взяти в полон, у Сухопутних військах не розповіли. При цьому було опубліковано відповідне фото.
ЗСУ взяли у полон велику кількість російських військових на Курщині
З початку операції ЗСУ у Курській області українські захисники взяли в полон велику кількість російських окупантів.
За 10 днів до однієї з українських в'язниць потрапило понад 300 російських військовополонених, які перебували в Курській області.
ЗСУ взяли в полон також 102 військовослужбовців 488-го гвардійського мотострілкового полку ЗС РФ та підрозділу "Ахмат" (спецпідрозділ, який дислокується у Чечні).
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