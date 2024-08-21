У ЗСУ заявили про поповнення обмінного фонду російськими військовополоненими на Курщині

Українські захисники, які воюють у Курській області, 21 серпня досягли гарних результатів у питанні поповнення обмінного фонду.

Українські підрозділи взяли нових російських військовополонених на Курщині

Як зазначили у Сухопутних військах, українські воїни продовжують виконувати бойові завдання у Курській області.

Є хороші результати щодо полонених, а значить, ще більше наших хлопців невдовзі повернуться додому. Поширити

Детально про те, скільки окупантів вдалося взяти в полон, у Сухопутних військах не розповіли. При цьому було опубліковано відповідне фото.

ЗСУ взяли у полон велику кількість російських військових на Курщині

З початку операції ЗСУ у Курській області українські захисники взяли в полон велику кількість російських окупантів.

За 10 днів до однієї з українських в'язниць потрапило понад 300 російських військовополонених, які перебували в Курській області.

ЗСУ взяли в полон також 102 військовослужбовців 488-го гвардійського мотострілкового полку ЗС РФ та підрозділу "Ахмат" (спецпідрозділ, який дислокується у Чечні).