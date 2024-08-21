У ВСУ заявили о пополнении обменного фонда российскими военнопленными на Курщине

Украинские защитники, воюющие в Курской области, 21 августа добились хороших результатов в вопросе пополнения обменного фонда.

Украинские подразделения взяли новых российских военнопленных на Курщине

Как отметили в Сухопутных войсках, украинские воины продолжают выполнять боевые задания в Курской области.

Есть хорошие результаты в отношении пленных, а значит, еще больше наших ребят вскоре вернутся домой. Поделиться

Подробно о том, сколько окупантов удалось взять в плен, в Сухопутных войсках не рассказали. При этом было опубликовано соответствующее фото.

ВСУ взяли в плен большое количество российских военных в Курщине

С начала операции ВСУ в Курской области украинские защитники взяли в плен большое количество российских оккупантов.

За 10 дней в одну из украинских тюрем попало более 300 находившихся в Курской области российских военнопленных.

ВСУ взяли в плен также 102 военнослужащих 488-го гвардейского мотострелкового полка ВС РФ и подразделения "Ахмат" (спецподразделение, дислоцирующееся в Чечне).