У ВСУ заявили о пополнении обменного фонда российскими военнопленными на Курщине

Украинские защитники, воюющие в Курской области, 21 августа добились хороших результатов в вопросе пополнения обменного фонда.
Главные тезисы
- Украинские защитники в Курской области добились значительного прогресса в пополнении обменного фонда российскими военнопленными.
- Президент Украины поддержал операцию и подчеркнул важность пополнения обменного фонда.
- Украинские защитники продолжают успешно выполнять боевые задачи, что приводит к увеличению числа российских военнопленных и укреплению позиций на передовой.
Украинские подразделения взяли новых российских военнопленных на Курщине
Как отметили в Сухопутных войсках, украинские воины продолжают выполнять боевые задания в Курской области.
Подробно о том, сколько окупантов удалось взять в плен, в Сухопутных войсках не рассказали. При этом было опубликовано соответствующее фото.
ВСУ взяли в плен большое количество российских военных в Курщине
С начала операции ВСУ в Курской области украинские защитники взяли в плен большое количество российских оккупантов.
За 10 дней в одну из украинских тюрем попало более 300 находившихся в Курской области российских военнопленных.
ВСУ взяли в плен также 102 военнослужащих 488-го гвардейского мотострелкового полка ВС РФ и подразделения "Ахмат" (спецподразделение, дислоцирующееся в Чечне).
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