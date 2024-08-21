У ВСУ заявили о пополнении обменного фонда российскими военнопленными на Курщине
Категория
Украина
Дата публикации

У ВСУ заявили о пополнении обменного фонда российскими военнопленными на Курщине

Сухопутные войска ВС Украины
плен
Read in English
Читати українською

Украинские защитники, воюющие в Курской области, 21 августа добились хороших результатов в вопросе пополнения обменного фонда.

Главные тезисы

  • Украинские защитники в Курской области добились значительного прогресса в пополнении обменного фонда российскими военнопленными.
  • Президент Украины поддержал операцию и подчеркнул важность пополнения обменного фонда.
  • Украинские защитники продолжают успешно выполнять боевые задачи, что приводит к увеличению числа российских военнопленных и укреплению позиций на передовой.

Украинские подразделения взяли новых российских военнопленных на Курщине

Как отметили в Сухопутных войсках, украинские воины продолжают выполнять боевые задания в Курской области.

Есть хорошие результаты в отношении пленных, а значит, еще больше наших ребят вскоре вернутся домой.

Подробно о том, сколько окупантов удалось взять в плен, в Сухопутных войсках не рассказали. При этом было опубликовано соответствующее фото.

ВСУ взяли в плен большое количество российских военных в Курщине

С начала операции ВСУ в Курской области украинские защитники взяли в плен большое количество российских оккупантов.

За 10 дней в одну из украинских тюрем попало более 300 находившихся в Курской области российских военнопленных.

ВСУ взяли в плен также 102 военнослужащих 488-го гвардейского мотострелкового полка ВС РФ и подразделения "Ахмат" (спецподразделение, дислоцирующееся в Чечне).

Как отмечал президент Украины Владимир Зеленский, пополнение обменного фонда — одна из целей операции в Курской области.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Кадыровцы собственноручно загоняют солдат РФ в украинский плен
солдат РФ
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
ВСУ взяли в плен на Курщине более двухсот российских срочников
Пленные военные РФ
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Почему российские срочники массово сдались в плен ВСУ в Курщине
Почему российские срочники массово сдались в плен ВСУ в Курщине

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?