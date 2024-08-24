СМИ узнали о планах Украины и РФ провести масштабный обмен пленными в День Независимости
Категория
Украина
Дата публикации

СМИ узнали о планах Украины и РФ провести масштабный обмен пленными в День Независимости

Освобожденные из плена РФ военные ВСУ
Read in English
Читати українською
Источник:  Reuters

По информации журналистов издания Reuters, в субботу, 24 августа, между Украиной и Россией при посредничестве Объединенных Арабских Эмиратов должен произойти обмен 115 пленных.

Главные тезисы

  • Подготовка к обмену 115 пленными между Украиной и Россией уже началась при посредничестве Объединенных Арабских Эмиратов.
  • Это седьмой обмен пленными между странами, инициированный при участии ОАЭ.
  • Украинские защитники взяли в плен более 300 российских военнопленных, включая молодых призывников и военнослужащих российских воинских подразделений.
  • Ожидается освобождение нескольких сотен русских солдат, участвовавших в боевых действиях в Курской области.
  • Пополнение обменного фонда является одной из целей операции ВСУ в Курской области, где захвачены российские окупанты.

Что известно о вероятном обмене между Украиной и Россией 115 пленных

Журналисты издания ссылаются на официального представителя ОАЭ.

Это будет первый обмен пленными между странами после начала наступления украинских военных в Курской области 6 августа.

Отмечается также, что это будет уже седьмой обмен пленными при посредничестве ОАЭ.

Украина готовится провести обмен пленными с Россией
Освобожденный из плена РФ украинский военный

Что известно о результатах последних обменов пленными между Украиной и РФ

Украинские защитники, воюющие в Курской области, 21 августа добились хороших результатов в вопросе пополнения обменного фонда.

С начала операции ВСУ в Курской области украинские защитники взяли в плен большое количество российских окупантов.

За 10 дней в одну из украинских тюрем попало более 300 находившихся в Курской области российских военнопленных.

ВСУ взяли в плен также 102 военнослужащих 488-го гвардейского мотострелкового полка ВС РФ и подразделения "Ахмат" (спецподразделение, дислоцирующееся в Чечне).

Как отмечал президент Украины Владимир Зеленский, пополнение обменного фонда – одна из целей операции в Курской области.

Представители Украины и России начали переговоры о проведении обмена военнопленными по результатам боевых действий в Курской области.

Подготовку к проведению обмена пленными подтвердили журналистам издания представители украинской разведки.

При этом точное количество пленных российских военных при прорыве ВСУ в Курскую область не разглашается.

Авторы материала со ссылкой на украинских чиновников подчеркивают, что речь может идти о нескольких сотнях пленных российских солдат.

Среди захваченных в плен много молодых призывников.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Украина и РФ начали переговоры об обмене военнопленными в Курской области
Военнопленные солдаты РФ
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Сырский заявил о пополнении обменного фонда во время операции на Курщине
Владимир Зеленский
Сырский заявил о пополнении обменного фонда во время операции на Курщине
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
У ВСУ заявили о пополнении обменного фонда российскими военнопленными на Курщине
Сухопутные войска ВС Украины
плен

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?