По информации журналистов издания Reuters, в субботу, 24 августа, между Украиной и Россией при посредничестве Объединенных Арабских Эмиратов должен произойти обмен 115 пленных.

Что известно о вероятном обмене между Украиной и Россией 115 пленных

Журналисты издания ссылаются на официального представителя ОАЭ.

Это будет первый обмен пленными между странами после начала наступления украинских военных в Курской области 6 августа.

Отмечается также, что это будет уже седьмой обмен пленными при посредничестве ОАЭ.

Освобожденный из плена РФ украинский военный

Что известно о результатах последних обменов пленными между Украиной и РФ

Украинские защитники, воюющие в Курской области, 21 августа добились хороших результатов в вопросе пополнения обменного фонда.

С начала операции ВСУ в Курской области украинские защитники взяли в плен большое количество российских окупантов.

За 10 дней в одну из украинских тюрем попало более 300 находившихся в Курской области российских военнопленных.

ВСУ взяли в плен также 102 военнослужащих 488-го гвардейского мотострелкового полка ВС РФ и подразделения "Ахмат" (спецподразделение, дислоцирующееся в Чечне).

Как отмечал президент Украины Владимир Зеленский, пополнение обменного фонда – одна из целей операции в Курской области.

Представители Украины и России начали переговоры о проведении обмена военнопленными по результатам боевых действий в Курской области.

Подготовку к проведению обмена пленными подтвердили журналистам издания представители украинской разведки.

При этом точное количество пленных российских военных при прорыве ВСУ в Курскую область не разглашается.

Авторы материала со ссылкой на украинских чиновников подчеркивают, что речь может идти о нескольких сотнях пленных российских солдат.

Среди захваченных в плен много молодых призывников.