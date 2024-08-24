По информации журналистов издания Reuters, в субботу, 24 августа, между Украиной и Россией при посредничестве Объединенных Арабских Эмиратов должен произойти обмен 115 пленных.
Главные тезисы
- Подготовка к обмену 115 пленными между Украиной и Россией уже началась при посредничестве Объединенных Арабских Эмиратов.
- Это седьмой обмен пленными между странами, инициированный при участии ОАЭ.
- Украинские защитники взяли в плен более 300 российских военнопленных, включая молодых призывников и военнослужащих российских воинских подразделений.
- Ожидается освобождение нескольких сотен русских солдат, участвовавших в боевых действиях в Курской области.
- Пополнение обменного фонда является одной из целей операции ВСУ в Курской области, где захвачены российские окупанты.
Что известно о вероятном обмене между Украиной и Россией 115 пленных
Журналисты издания ссылаются на официального представителя ОАЭ.
Это будет первый обмен пленными между странами после начала наступления украинских военных в Курской области 6 августа.
Отмечается также, что это будет уже седьмой обмен пленными при посредничестве ОАЭ.
Что известно о результатах последних обменов пленными между Украиной и РФ
Украинские защитники, воюющие в Курской области, 21 августа добились хороших результатов в вопросе пополнения обменного фонда.
С начала операции ВСУ в Курской области украинские защитники взяли в плен большое количество российских окупантов.
За 10 дней в одну из украинских тюрем попало более 300 находившихся в Курской области российских военнопленных.
ВСУ взяли в плен также 102 военнослужащих 488-го гвардейского мотострелкового полка ВС РФ и подразделения "Ахмат" (спецподразделение, дислоцирующееся в Чечне).
Как отмечал президент Украины Владимир Зеленский, пополнение обменного фонда – одна из целей операции в Курской области.
Представители Украины и России начали переговоры о проведении обмена военнопленными по результатам боевых действий в Курской области.
Подготовку к проведению обмена пленными подтвердили журналистам издания представители украинской разведки.
При этом точное количество пленных российских военных при прорыве ВСУ в Курскую область не разглашается.
Авторы материала со ссылкой на украинских чиновников подчеркивают, что речь может идти о нескольких сотнях пленных российских солдат.
Среди захваченных в плен много молодых призывников.
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