Российская омбудсманка Татьяна Москалькова опубликовала список украинских военнопленных из 630 человек, которых якобы Украина "не хочет" забирать. Обнародованный список на самом деле является очередной манипуляцией Кремля и попыткой дискредитации украинских государственных органов.
Главные тезисы
- Российская омбудсманка публикует злонамеренные списки украинских военнопленных, пытаясь создать фальшивые предложения обмена.
- Украина активно работает над возвращением своих граждан, в то время как российская сторона игнорирует инициативы и манипулирует данными.
- Условия содержания российских захватчиков в украинских лагерях не сравнимы с условиями в российских застенках, подчеркивает бригадный генерал.
- Украина готова обменять всех своих граждан из плена, однако российская сторона остаётся неинтересованной в возвращении и обменах.
- Российские методы обмана и манипуляций остаются неизменными, а громкие заявления российских пропагандистов лишь игра на публику.
Украина не получала никаких реальных предложений по обмену украинских военнопленных
Об этом сообщил секретарь Координационного штаба заместитель начальника ГУР МО Украины бригадный генерал Дмитрий Усов.
Отмечается, что в распространенном РФ списке — 7 пленных уже обменяли, немало ошибок в фамилиях и датах рождения, среди фамилий 14 гражданских. То есть, российские пропагандисты предлагают менять своих военных наших обычных граждан, что является нарушением международного гуманитарного права.
По словам Дмитрия Усова, действительно реальные предложения от российской стороны Координационный штаб получает только относительно обмена пленных, захваченных на Курском направлении. Пленные россияне из других регионов так называемую российскую власть не интересуют, подчеркнул заместитель Буданова.
Сотни российских пленных — в том числе и тяжелораненых — прозябают в украинских лагерях уже больше года или двух.
При этом условия содержания российских захватчиков не сравнимы с российскими застенками, подчеркнул бригадный генерал. Украинская сторона удерживает военнопленных согласно нормам Женевских конвенций только с одной целью: как можно быстрее обменять на украинских защитниц и защитников.
Что этому предшествовало
Российский омбудсман Татьяна Москалькова опубликовала список украинских военнопленных из 630 человек, которых якобы Украина "не хочет" забирать. Москалькова заявила, что украинская сторона якобы "продолжают затягивать российско-украинский обмен пленными".
Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец опроверг эти слова, отметив, что Украина готова забрать всех своих граждан из плена и незаконного содержания, отметив очередную манипуляцию государства-агрессора.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-