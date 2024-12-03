В РФ цинично врут о "предложении обмена" 630 украинских военнопленных — Координационный штаб

Российская омбудсманка Татьяна Москалькова опубликовала список украинских военнопленных из 630 человек, которых якобы Украина "не хочет" забирать. Обнародованный список на самом деле является очередной манипуляцией Кремля и попыткой дискредитации украинских государственных органов.

Украина не получала никаких реальных предложений по обмену украинских военнопленных

Об этом сообщил секретарь Координационного штаба заместитель начальника ГУР МО Украины бригадный генерал Дмитрий Усов.

Отмечается, что в распространенном РФ списке — 7 пленных уже обменяли, немало ошибок в фамилиях и датах рождения, среди фамилий 14 гражданских. То есть, российские пропагандисты предлагают менять своих военных наших обычных граждан, что является нарушением международного гуманитарного права.

С российской стороны раздаются громкие заявления о количестве пленных, которых они вроде бы могут поменять, появляются даже списки. Конечно, официальными каналами никаких реальных предложений мы не получали. Эта игра россиян — только на публику, и она особенно цинична. Они манипулируют судьбами людей и уязвимым положением родственников. Однако эти списки и громкие заявления предназначены только для расшатывания ситуации. Это попытка дискредитировать украинские государственные органы. Дмитрий Усов Секретарь Координационного штаба заместитель начальника ГУР МО Украины бригадный генерал

По словам Дмитрия Усова, действительно реальные предложения от российской стороны Координационный штаб получает только относительно обмена пленных, захваченных на Курском направлении. Пленные россияне из других регионов так называемую российскую власть не интересуют, подчеркнул заместитель Буданова.

Сотни российских пленных — в том числе и тяжелораненых — прозябают в украинских лагерях уже больше года или двух.

При этом условия содержания российских захватчиков не сравнимы с российскими застенками, подчеркнул бригадный генерал. Украинская сторона удерживает военнопленных согласно нормам Женевских конвенций только с одной целью: как можно быстрее обменять на украинских защитниц и защитников.

Никакого другого резона держать их у нас и тратить на них деньги наших налогоплательщиков нет. Не увидели мы в обнародованных списках наших тяжелораненых и женщин. Именно эти категории следует возвращать согласно международному гуманитарному праву в первую очередь. Россия не придерживается никаких законов войны и не желает этого делать. Судьба собственных граждан русскую так называемую власть как не интересовала, так и не интересовала. Пропагандисты играют на публику. Реальные же механизмы возвращения — репатриация, смешанные медицинские комиссии, обмен "всех на всех" — до сих пор надежно заблокированы Кремлем. Поделиться

Что этому предшествовало

Российский омбудсман Татьяна Москалькова опубликовала список украинских военнопленных из 630 человек, которых якобы Украина "не хочет" забирать. Москалькова заявила, что украинская сторона якобы "продолжают затягивать российско-украинский обмен пленными".

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец опроверг эти слова, отметив, что Украина готова забрать всех своих граждан из плена и незаконного содержания, отметив очередную манипуляцию государства-агрессора.