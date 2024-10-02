РФ катує українських військовополонених на всіх етапах полону — докази ООН

Росія регулярно піддає українських військовополонених катуванням та жорстокому поводженню на всіх етапах полону.
Головні тези:
- Українські військовополонені на всіх етапах полону в Росії піддаються систематичним катуванням та жорстокому поводженню, як підтверджує звіт ООН.
- Катування включають побиття, електрошок, сексуальне насильство, тривале утримання в напружених позах та інші жахливі форми фізичного та психологічного насильства.
- Україна надає доступ для експертів та організацій прав людини для вивчення умов утримання українських військовополонених, у той час як Росія утруднює доступ до таких закладів.
- За останні 18 місяців 104 російських військових, перебуваючи в українських таборах, також поскаржились на катування на початкових етапах полону.
- Злочинна стратегія Кремля полягає у катуванні та жорстокому поводженні з українськими військовополоненими на всіх етапах їхнього утримання.
Українські військовополонені зазнають систематичних катувань на всіх етапах полону РФ
Згідно зі звітом УВКПЛ, росіяни систематично катують і жорстоко поводяться з українськими військовополоненими.
Із 174 опитаних військовополонених 169 свідчили, що знущання поширені під час допитів, прийому до місць утримання та щоденних процедур інтернування. Ці свідчення підтверджені іншими джерелами.
Катування включають побиття, електрошок, сексуальне насильство, удушення, тривале утримання в напружених позах, примусові фізичні вправи, позбавлення сну, імітацію страт і погрози.
ООН зазначає, що в багатьох випадках до тортур причетні представники різних державних структур РФ, що свідчить про координацію між ними. Також наглядачі у місцях утримання знали про жорстоке поводження і мали можливість його припинити.
У звіті також підкреслюються публічні заклики російських посадовців до жорстокого поводження та страт українських військовополонених.
Експерти ООН і досі не можуть потрапити до місць утримання полонених в РФ та на окупованих нею територіях. Водночас Україна такий доступ надає. Автори доповіді змогли опитати 205 російських військових в українських таборах за останні 18 місяців.
За даними ООН, 104 з них також поскаржились на катування — майже в усіх випадках йшлося про побиття на початкових етапах полону або під час транзиту до офіційних таборів, де умови утримання «загалом відповідали міжнародним стандартам».
Генпрокурор назвав кількість жертв російського полону
Потерпілими у провадженнях щодо перебування в полоні визнано понад 2200 українських захисників. Встановлено щонайменше 25 обʼєктів, в яких утримуються українські військовополонені, у 15 регіонах Росії.
Він зазначив, що військовополонених катують та утримують у нелюдських умовах.
Навіть за спілкування українською мовою вони зазнають побиття та інших форм фізичного насильства.
Є випадки, коли українські бранці, які повернулися з полону, розповідають, що були свідками вбивств інших полонених.
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