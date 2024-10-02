РФ катує українських військовополонених на всіх етапах полону — докази ООН

Росія регулярно піддає українських військовополонених катуванням та жорстокому поводженню на всіх етапах полону.

Українські військовополонені зазнають систематичних катувань на всіх етапах полону РФ

Згідно зі звітом УВКПЛ, росіяни систематично катують і жорстоко поводяться з українськими військовополоненими.

Із 174 опитаних військовополонених 169 свідчили, що знущання поширені під час допитів, прийому до місць утримання та щоденних процедур інтернування. Ці свідчення підтверджені іншими джерелами.

Катування включають побиття, електрошок, сексуальне насильство, удушення, тривале утримання в напружених позах, примусові фізичні вправи, позбавлення сну, імітацію страт і погрози.

Зокрема, в Херсоні окупанти неодноразово катували затриманого чоловіка, застосовуючи побиття, удушення, катування водою, електрошок, включно зі статевими органами, і погрожували кастрацією. Його також зґвалтували металевим предметом, одночасно застосовуючи електричний струм до ануса та геніталій. Поширити

ООН зазначає, що в багатьох випадках до тортур причетні представники різних державних структур РФ, що свідчить про координацію між ними. Також наглядачі у місцях утримання знали про жорстоке поводження і мали можливість його припинити.

У звіті також підкреслюються публічні заклики російських посадовців до жорстокого поводження та страт українських військовополонених.

Експерти ООН і досі не можуть потрапити до місць утримання полонених в РФ та на окупованих нею територіях. Водночас Україна такий доступ надає. Автори доповіді змогли опитати 205 російських військових в українських таборах за останні 18 місяців.

За даними ООН, 104 з них також поскаржились на катування — майже в усіх випадках йшлося про побиття на початкових етапах полону або під час транзиту до офіційних таборів, де умови утримання «загалом відповідали міжнародним стандартам».

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Потерпілими у провадженнях щодо перебування в полоні визнано понад 2200 українських захисників. Встановлено щонайменше 25 обʼєктів, в яких утримуються українські військовополонені, у 15 регіонах Росії.

Відео знущань з українських полонених, які поширюються в мережі є лише частиною злочинної стратегії Кремля. Кожен, хто був у російському полоні, піддавався жорстокому поводженню або тортурам з боку окупантів. Поширити

Він зазначив, що військовополонених катують та утримують у нелюдських умовах.

Навіть за спілкування українською мовою вони зазнають побиття та інших форм фізичного насильства.

Є випадки, коли українські бранці, які повернулися з полону, розповідають, що були свідками вбивств інших полонених.