РФ пытает украинских военнопленных на всех этапах плена — доказательства ООН
Категория
Украина
Дата публикации

РФ пытает украинских военнопленных на всех этапах плена — доказательства ООН

ООН
РФ пытает украинских военнопленных на всех этапах плена — доказательства ООН
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Россия регулярно подвергает украинским военнопленным пыткам и жестокому обращению на всех этапах плена.

Главные тезисы

  • Доказательства ООН свидетельствуют о систематических пытках и жестоком обращении российских властей с украинскими военнопленными.
  • Методы пыток включают избиения, электрошок, сексуальное насилие, удушение, лишение сна и другие формы физического и психологического насилия.
  • Эксперты указывают на координацию между различными государственными структурами РФ в практике пыток над украинскими военнопленными.
  • ООН не имеет доступа к местам содержания пленных в России, в то время как Украина предоставляет такой доступ для проведения проверок.
  • Установлено более 2200 украинских военнопленных, содержащихся в 25 объектах в 15 регионах России, подвергающихся жестокому обращению и пыткам со стороны российских военных.

Украинские военнопленные подвергаются систематическим пыткам на всех этапах плена РФ

Согласно отчету УВКПЧ, россияне систематически пытают и жестоко обращаются с украинскими военнопленными.

Из 174 опрошенных военнопленных 169 свидетельствовали, что издевательства распространены во время допросов, приема мест содержания и ежедневных процедур интернирования. Эти свидетельства подтверждены другими источниками.

Пытки включают избиения, электрошок, сексуальное насилие, удушение, длительное удержание в напряженных позах, принудительные физические упражнения, лишение сна, имитацию казней и угрозы.

В частности, в Херсоне кафиры неоднократно пытали задержанного мужчину, применяя избиения, удушения, пытки водой, электрошок, включая половые органы, и угрожали кастрацией. Его также изнасиловали металлическим предметом, одновременно применяя электрический ток к анусу и гениталиям.

ООН отмечает, что во многих случаях к пыткам причастны представители разных государственных структур РФ, что свидетельствует о координации между ними. Также смотрители в местах содержания знали о жестоком обращении и имели возможность его прекратить.

В отчете также подчеркиваются публичные призывы российских чиновников к жестокому обращению и казням украинских военнопленных.

Эксперты ООН до сих пор не могут попасть в места содержания пленных в РФ и на оккупированных ею территориях. В то же время, Украина такой доступ предоставляет. Авторы доклада смогли опросить 205 российских военных в украинских лагерях за последние 18 месяцев.

По данным ООН, 104 из них также пожаловались на пытки — во всех случаях речь шла об избиении на начальных этапах плена или во время транзита в официальные лагеря, где условия содержания «в целом соответствовали международным стандартам».

Генпрокурор назвал количество жертв российского плена

Потерпевшими в производствах по нахождению в плену признано более 2200 украинских защитников. Установлено не менее 25 объектов, в которых содержатся украинские военнопленные, в 15 регионах России.

Видео издевательств над украинскими пленными, которые распространяются в сети, является лишь частью преступной стратегии Кремля. Каждый, кто был в русском плену, подвергался жестокому обращению или пыткам со стороны оккупантов.

Он отметил, что военнопленных пытают и содержат в бесчеловечных условиях.

Даже при общении на украинском языке они подвергаются избиению и другим формам физического насилия.

Есть случаи, когда вернувшиеся из плена украинские пленники рассказывают, что были свидетелями убийств других пленных.

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