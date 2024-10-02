РФ пытает украинских военнопленных на всех этапах плена — доказательства ООН

Россия регулярно подвергает украинским военнопленным пыткам и жестокому обращению на всех этапах плена.
Главные тезисы
- Доказательства ООН свидетельствуют о систематических пытках и жестоком обращении российских властей с украинскими военнопленными.
- Методы пыток включают избиения, электрошок, сексуальное насилие, удушение, лишение сна и другие формы физического и психологического насилия.
- Эксперты указывают на координацию между различными государственными структурами РФ в практике пыток над украинскими военнопленными.
- ООН не имеет доступа к местам содержания пленных в России, в то время как Украина предоставляет такой доступ для проведения проверок.
- Установлено более 2200 украинских военнопленных, содержащихся в 25 объектах в 15 регионах России, подвергающихся жестокому обращению и пыткам со стороны российских военных.
Украинские военнопленные подвергаются систематическим пыткам на всех этапах плена РФ
Согласно отчету УВКПЧ, россияне систематически пытают и жестоко обращаются с украинскими военнопленными.
Из 174 опрошенных военнопленных 169 свидетельствовали, что издевательства распространены во время допросов, приема мест содержания и ежедневных процедур интернирования. Эти свидетельства подтверждены другими источниками.
Пытки включают избиения, электрошок, сексуальное насилие, удушение, длительное удержание в напряженных позах, принудительные физические упражнения, лишение сна, имитацию казней и угрозы.
ООН отмечает, что во многих случаях к пыткам причастны представители разных государственных структур РФ, что свидетельствует о координации между ними. Также смотрители в местах содержания знали о жестоком обращении и имели возможность его прекратить.
В отчете также подчеркиваются публичные призывы российских чиновников к жестокому обращению и казням украинских военнопленных.
Эксперты ООН до сих пор не могут попасть в места содержания пленных в РФ и на оккупированных ею территориях. В то же время, Украина такой доступ предоставляет. Авторы доклада смогли опросить 205 российских военных в украинских лагерях за последние 18 месяцев.
По данным ООН, 104 из них также пожаловались на пытки — во всех случаях речь шла об избиении на начальных этапах плена или во время транзита в официальные лагеря, где условия содержания «в целом соответствовали международным стандартам».
Генпрокурор назвал количество жертв российского плена
Потерпевшими в производствах по нахождению в плену признано более 2200 украинских защитников. Установлено не менее 25 объектов, в которых содержатся украинские военнопленные, в 15 регионах России.
Он отметил, что военнопленных пытают и содержат в бесчеловечных условиях.
Даже при общении на украинском языке они подвергаются избиению и другим формам физического насилия.
Есть случаи, когда вернувшиеся из плена украинские пленники рассказывают, что были свидетелями убийств других пленных.
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