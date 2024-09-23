Комиссия ООН задокументировала новые доказательства пыток украинцев российскими оккупантами

Независимая международная комиссия ООН по расследованию нарушений в Украине выявила новые доказательства широко распространенной практики применения пыток российскими властями против украинских гражданских лиц и военнопленных на оккупированных украинских территориях и в Российской Федерации.
Главные тезисы
- Комиссия ООН выявила новые факты пыток украинцев российскими оккупантами на оккупированных территориях и в России.
- Документированы случаи насилия и сексуального насилия над украинскими гражданами в пенитенциарных учреждениях на оккупированных территориях.
- Новые доказательства подтверждают широкое распространение пыток украинцев российскими властями.
- Комиссия продолжает расследование атак на гражданские объекты в Украине, включая медицинские учреждения и жилые дома.
- Генералу МВД РФ и его подчиненным инкриминируются нарушения законов и обычаев войны за организацию застенков в Херсоне.
В ООН заявили о новых доказательствах против России по делам о пытках украинцев
Об этом Комиссия сообщила 23 сентября в своем последнем обновлении Совета ООН по правам человека.
Дальнейшее расследование этой комиссией ООН случаев пыток показало, что "российские власти применяли пытки в тех регионах Украины, которые взяли под контроль", а новые доказательства "подтверждают предварительное заключение Комиссии о том, что пытки, совершенные российскими властями, были широко распространены".
Комиссия определила дополнительные общие элементы в применении пыток российскими властями, подтвердив предварительные выводы о систематическом характере этих действий. Одним из таких элементов есть неоднократная практика насильственных методов в местах лишения свободы в РФ, где содержатся заключенные из Украины. Такая практика наблюдается в нескольких крупных пенитенциарных учреждениях на оккупированных территориях Украины. Еще один общий элемент, вытекающий из доказательств, указывает на скоординированное привлечение сотрудников конкретных служб РФ к пыткам во всех местах лишения свободы, расследуемых Комиссией.
Также отмечается, что систематическое применение сексуального насилия преимущественно в отношении мужчин в РФ "также используется как метод пыток, который наблюдается почти во всех указанных местах лишения свободы".
Кроме того, Комиссия приняла во внимание показания бывших заключённых о персонале тюрем в РФ. Доказательства также свидетельствуют, что "в некоторых местах лишения свободы приказы о жестоком обращении выдавались высшими должностными лицами российских властей, которые либо одобряли, либо не принимали мер по пресечению такого поведения".
Комиссия также продолжила документировать "атаки с применением оружия взрывного действия на гражданские объекты в населенных районах, что приводит к разрушительным последствиям". В частности она расследовала атаки, от которых пострадали медицинские учреждения, объекты культуры, жилые дома и супермаркеты на подконтрольных Украине территориях.
Независимая международная комиссия ООН по расследованию нарушений в Украине является независимым органом, порученным Советом ООН по правам человека, в частности расследовать все возможные нарушения и притеснения прав человека, нарушения международного гуманитарного права и связанные с ними преступления в контексте агрессии Российской Федерации против Украины.
Генералу МВД РФ и его подчиненным объявлено подозрение за организацию застенки в Херсоне
При процессуальном руководстве Херсонской областной прокуратуры идентифицировано и заочно сообщено о подозрении 11 российским полицейским.
Всем им инкриминированы нарушения законов и обычаев войны, совершенные по предварительному сговору группой лиц (ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 1, 2 ст. 438 УК Украины).
По данным следствия, сотрудники МВД РФ из разных подразделений в июне 2022 года были откомандированы на оккупированную территорию Херсонской области для обеспечения оккупационного режима. Во избежание ответственности им изменили анкетные данные.
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