Комиссия ООН задокументировала новые доказательства пыток украинцев российскими оккупантами

Независимая международная комиссия ООН по расследованию нарушений в Украине выявила новые доказательства широко распространенной практики применения пыток российскими властями против украинских гражданских лиц и военнопленных на оккупированных украинских территориях и в Российской Федерации.

В ООН заявили о новых доказательствах против России по делам о пытках украинцев

Об этом Комиссия сообщила 23 сентября в своем последнем обновлении Совета ООН по правам человека.

Широкий географический охват и распространенные схемы применения пыток демонстрируют, что пытки осуществлялись как обычная и приемлемая практика с чувством безнаказанности. Поделиться

Дальнейшее расследование этой комиссией ООН случаев пыток показало, что "российские власти применяли пытки в тех регионах Украины, которые взяли под контроль", а новые доказательства "подтверждают предварительное заключение Комиссии о том, что пытки, совершенные российскими властями, были широко распространены".

Комиссия определила дополнительные общие элементы в применении пыток российскими властями, подтвердив предварительные выводы о систематическом характере этих действий. Одним из таких элементов есть неоднократная практика насильственных методов в местах лишения свободы в РФ, где содержатся заключенные из Украины. Такая практика наблюдается в нескольких крупных пенитенциарных учреждениях на оккупированных территориях Украины. Еще один общий элемент, вытекающий из доказательств, указывает на скоординированное привлечение сотрудников конкретных служб РФ к пыткам во всех местах лишения свободы, расследуемых Комиссией.

Также отмечается, что систематическое применение сексуального насилия преимущественно в отношении мужчин в РФ "также используется как метод пыток, который наблюдается почти во всех указанных местах лишения свободы".

Кроме того, Комиссия приняла во внимание показания бывших заключённых о персонале тюрем в РФ. Доказательства также свидетельствуют, что "в некоторых местах лишения свободы приказы о жестоком обращении выдавались высшими должностными лицами российских властей, которые либо одобряли, либо не принимали мер по пресечению такого поведения".

Комиссия также продолжила документировать "атаки с применением оружия взрывного действия на гражданские объекты в населенных районах, что приводит к разрушительным последствиям". В частности она расследовала атаки, от которых пострадали медицинские учреждения, объекты культуры, жилые дома и супермаркеты на подконтрольных Украине территориях.

Продолжая расследование масштабных атак Российской Федерации на энергетическую инфраструктуру Украины, часть которых повлекла за собой перебои в подаче электроэнергии и коснулась миллионов граждан, Комиссия выявила новые доказательства влияния этих атак на здоровье и благосостояние населения. Поделиться

Независимая международная комиссия ООН по расследованию нарушений в Украине является независимым органом, порученным Советом ООН по правам человека, в частности расследовать все возможные нарушения и притеснения прав человека, нарушения международного гуманитарного права и связанные с ними преступления в контексте агрессии Российской Федерации против Украины.

Генералу МВД РФ и его подчиненным объявлено подозрение за организацию застенки в Херсоне

При процессуальном руководстве Херсонской областной прокуратуры идентифицировано и заочно сообщено о подозрении 11 российским полицейским.

Всем им инкриминированы нарушения законов и обычаев войны, совершенные по предварительному сговору группой лиц (ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 1, 2 ст. 438 УК Украины).

По данным следствия, сотрудники МВД РФ из разных подразделений в июне 2022 года были откомандированы на оккупированную территорию Херсонской области для обеспечения оккупационного режима. Во избежание ответственности им изменили анкетные данные.