11 полицейских РФ получили подозрение в организации застенков в Херсоне

Херсонская областная прокуратура идентифицировала российского генерала и 10 его подчиненных, организовавших один из самых жестоких застенков в оккупированном Херсоне.

Генералу МВД РФ и его подчиненным объявлено подозрение за организацию застенков в Херсоне

При процессуальном руководстве Херсонской областной прокуратуры идентифицировано и заочно сообщено о подозрении 11 российским полицейским.

Всем им инкриминированы нарушения законов и обычаев войны, совершенные по предварительному сговору группой лиц (ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 1, 2 ст. 438 УК Украины).

По данным следствия, сотрудники МВД РФ из разных подразделений в июне 2022 года были откомандированы на оккупированную территорию Херсонской области для обеспечения оккупационного режима. Во избежание ответственности им изменили анкетные данные.

В Херсоне 47-летний генерал-майор МВД РФ возглавил незаконно созданное «временное управление МВД России по Херсонской области». Его заместителями стали два полковника российской полиции. Поделиться

«Должностные лица» псевдооргана контролировали херсонский изолятор временного содержания. В июле 2022 года главой оккупационного ИВС стал 38-летний старший лейтенант российской полиции с псевдонимом Злой. Еще семь младших офицеров и сержантов полиции России заняли рядовые должности в пенитенциарном учреждении.

Подозреваемые, действуя в сговоре, незаконно арестовали не менее 183 гражданских. Они подвергали их физическому и психологическому насилию.

Установлены факты избиения, пытки электрическим током и другие формы издевательства над удерживаемыми. Один из подозреваемых стал пособником в умышленном убийстве заключённого мужчины.

Также подозреваемые организовали и обеспечили принудительное голосование заключенных в псевдореферендуме о присоединении Херсонской области в состав России. Тех, кого они содержали, заставляли голосовать под угрозой насилия и физических наказаний.

В октябре 2022 года при участии подозреваемых по меньшей мере 60 гражданских лиц из захваченного ИВС принудительно перевезли в места несвободы на левобережье Херсонской области и других оккупированных территорий. Только девять из них смогли вернуться на подконтрольную Украине территорию. Место нахождения других гражданских остается неизвестным.

Что известно о военных преступниках РФ

Как отмечается, убийство произошло еще в марте 2022 года на территории одного из населенных пунктов Снигиревского района Николаевской области. Погибший — 53-летний мужчина.

Перед убийством русские военные жестоко пытали гражданского. Факт убийства, а также пыток был установлен благодаря соответствующей аудиозаписи перехвата разговора русских военных.

В ходе сотрудничества ГУР и Национальной полиции были установлены личности военных преступников — трех офицеров Вооруженных сил России, которые на момент преступления находились на территории Снигиревского района.