11 поліцейских РФ отримали підозру в організації катівні в Херсоні

Херсонська обласна прокуратура ідентифікувала російського генерала та 10 його підлеглих, які організували одну з найжорстокіших катівень в окупованому Херсоні.

Генералу МВС РФ та його підлеглим оголошено підозру за організацію катівні у Херсоні

За процесуального керівництва Херсонської обласної прокуратури ідентифіковано та заочно повідомлено про підозру 11 російським поліцейським.

Всім їм інкриміновано порушення законів та звичаїв війни, вчинені за попередньою змовою групою осіб (ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 1, 2 ст. 438 КК України).

За даними слідства, співробітники МВС РФ з різних підрозділів у червні 2022 року були відряджені на окуповану територію Херсонської області для забезпечення окупаційного режиму. Щоб уникнути відповідальності, їм змінили анкетні дані.

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«Посадовці» псевдооргану контролювали херсонський ізолятор тимчасового тримання. В липні 2022 року очільником окупаційного ІТТ став 38-річний старший лейтенант російської поліції з псевдонімом Злий. Ще семеро молодших офіцерів та сержантів поліції рф зайняли рядові посади в пенітенціарній установі.

Підозрювані, діючи у змові, незаконно ув'язнили щонайменше 183 цивільних. Вони піддавали їх фізичному та психологічному насильству.

Встановлено факти побиття, катування електричним струмом та інші форми знущання над утримуваними. Один з підозрюваних став пособником в умисному вбивстві ув’язненого чоловіка.

Також підозрювані організували та забезпечили примусове голосування ув’язнених у псевдореферендумі про приєднання Херсонської області до складу рф. Тих, кого вони утримували, змушували голосувати під загрозою насильства та фізичних покарань.

У жовтні 2022 року за участі підозрюваних щонайменше 60 цивільних осіб із захопленого ІТТ примусово перевезли до місць несвободи на лівобережжі Херсонської області та до інших окупованих територій. Лише дев'ять з них надалі змогли повернутися на підконтрольну Україні територію. Місце перебування інших цивільних залишається невідомим.

Що відомо про воєнних злочинців РФ

Як зазначається, вбивство сталось ще у березні 2022 року на території одного із населених пунктів Снігурівського району Миколаївської області. Загиблий — 53-річний чоловік.

Перед убивством російські військові жорстоко катували цивільного. Факт убивства, а також катувань було встановлено завдяки відповідному аудіозапису перехоплення розмови російських військових.

Під час співпраці ГУР та Національної поліції було встановлено особи воєнних злочинців — трьох офіцерів Збройних сил Росії, які на момент злочину перебували на території Снігурівського району.