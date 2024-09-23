Комісія ООН задокументувала нові докази катувань українців російськими окупантами

Незалежна міжнародна комісія ООН з розслідування порушень в Україні виявила нові докази широко поширеної практики застосування катувань російською владою проти українських цивільних осіб та військовополонених на окупованих українських територіях та в Російській Федерації.
Головні тези:
- Незалежна міжнародна комісія ООН підтвердила широке поширення катувань українців російськими окупантами на окупованих територіях та в Росії.
- Докази свідчать про систематичний характер катувань, вчинених російською владою, які використовувалися як звичайна та прийнятна практика з почуттям безкарності.
- Комісія виявила спільні елементи у застосуванні катувань, включаючи насильство та сексуальне насильство над ув'язненими з України в пенітенціарних установах на окупованих територіях.
- Російська влада координувала застосування катувань у всіх місцях позбавлення волі, є докази втручання з різних підрозділів МВС РФ.
- Комісія продовжує документувати атаки на цивільні об'єкти в населених районах України, що призводять до руйнівних наслідків, включаючи медичні установи та житлові будинки.
В ООН заявили про нові докази проти Росії у справах катувань українців
Про це Комісія повідомила 23 вересня у своєму останньому оновленні Ради ООН із прав людини.
Подальше розслідування цією комісією ООН випадків катувань засвідчило, що "російська влада застосовувала катування в тих регіонах України, які взяла під контроль", а нові докази "підтверджують попередній висновок Комісії про те, що катування, вчинені російською владою, були широко поширені".
Комісія визначила додаткові спільні елементи у застосуванні катувань російською владою, підтвердивши попередні висновки про систематичний характер цих дій. Одним з таких елементів є неодноразова практика насильницьких методів у місцях позбавлення волі в РФ, де утримуються ув'язнені з України. Така практика спостерігається у декількох великих пенітенціарних установах на окупованих територіях України. Ще один спільний елемент, що випливає з доказів, вказує на скоординоване залучення співробітників конкретних служб РФ до катувань у всіх місцях позбавлення волі, розслідуваних Комісією.
Також зазначається, що систематичне застосування сексуального насильства переважно щодо чоловіків в РФ "також використовується як метод катувань, який спостерігається майже у всіх зазначених місцях позбавлення волі".
Крім того, Комісія взяла до уваги свідчення колишніх ув'язнених про персонал в'язниць у РФ. Докази також свідчать, що "у деяких місцях позбавлення волі накази про жорстоке поводження видавалися вищими посадовими особами російської влади, які або схвалювали, або не вживали заходів для припинення такого поводження".
Комісія також продовжила документувати "атаки із застосуванням зброї вибухової дії на цивільні об'єкти у населених районах, що призводить до руйнівних наслідків". Зокрема, вона розслідувала атаки, від яких постраждали медичні установи, об'єкти культури, житлові будинки та супермаркети на підконтрольних Україні територіях.
Незалежна міжнародна комісія ООН із розслідування порушень в Україні є незалежним органом, дорученим Радою ООН з прав людини, зокрема, розслідувати всі ймовірні порушення та утиски прав людини, порушення міжнародного гуманітарного права та пов’язані із ними злочини в контексті агресії Російської Федерації проти України.
Генералу МВС РФ та його підлеглим оголошено підозру за організацію катівні у Херсоні
За процесуального керівництва Херсонської обласної прокуратури ідентифіковано та заочно повідомлено про підозру 11 російським поліцейським.
Всім їм інкриміновано порушення законів та звичаїв війни, вчинені за попередньою змовою групою осіб (ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 1, 2 ст. 438 КК України).
За даними слідства, співробітники МВС РФ з різних підрозділів у червні 2022 року були відряджені на окуповану територію Херсонської області для забезпечення окупаційного режиму. Щоб уникнути відповідальності, їм змінили анкетні дані.
Більше по темі
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-