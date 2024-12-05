РФ удерживает в плену по меньшей мере 6 мэров и глав общин — Зеленский

Украина сталкивается с нехваткой поддержки от международных организаций по вопросу возвращения украинских пленных в России. Сейчас в плену остаются, по меньшей мере, шесть мэров и председателей общин.
Главные тезисы
- Владимир Зеленский обратил внимание на критическую ситуацию с украинскими пленниками в России.
- По меньшей мере шесть мэров и председателей общин остаются в плену в РФ, включая главу Днепрорудного, Евгения Матвеева.
- 3767 украинцев уже вернулись из плена, но не все получают необходимую помощь и поддержку при возвращении.
- Украина сталкивается с отсутствием поддержки от международных организаций по вопросу возвращения своих граждан из России.
- Необходимость действий государства для обеспечения безопасности своих пленников и призывы к правозащитному сообществу.
Зеленский обратился к правозащитному сообществу
Президент вспомнил, что недавно стало известно о смерти в российском плену городского головы Днепрорудного Евгения Матвеева, еще раз подчеркивающего критическую ситуацию с пленными.
Владимир Зеленский сообщил, что сейчас в плену находятся по меньшей мере шесть мэров городов и председателей общин. Все они среди тысяч украинцев, которые находятся в плену врага не только с 2022, но и с 2014 года.
Россияне замучили в плену мэра Днепрорудного
Как сообщил начальник Запорожской ОВА Иван Федоров, Днепрорудное Запорожской области россияне захватили в конце февраля 2022 года. А впоследствии взяли в плен и городского голову Евгения Матвеева. 2 года и 8 месяцев он находился в плену у окупантов и был замучен.
По словам главы области, во время последнего обмена тело погибшего вернули Украине .
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