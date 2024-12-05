РФ удерживает в плену по меньшей мере 6 мэров и глав общин — Зеленский

Украина сталкивается с нехваткой поддержки от международных организаций по вопросу возвращения украинских пленных в России. Сейчас в плену остаются, по меньшей мере, шесть мэров и председателей общин.

Зеленский обратился к правозащитному сообществу

Много мы получаем сейчас помощи от таких организаций, как, скажем, ООН или Международный комитет Красного Креста в защите и возвращении украинских пленных в России? Вообще-то нет. Владимир Зеленский Президент Украины

Президент вспомнил, что недавно стало известно о смерти в российском плену городского головы Днепрорудного Евгения Матвеева, еще раз подчеркивающего критическую ситуацию с пленными.

Владимир Зеленский сообщил, что сейчас в плену находятся по меньшей мере шесть мэров городов и председателей общин. Все они среди тысяч украинцев, которые находятся в плену врага не только с 2022, но и с 2014 года.

Мы делаем все, чтобы вернуть их 3767 украинцев и украинок . Поделиться

Россияне замучили в плену мэра Днепрорудного

Как сообщил начальник Запорожской ОВА Иван Федоров, Днепрорудное Запорожской области россияне захватили в конце февраля 2022 года. А впоследствии взяли в плен и городского голову Евгения Матвеева. 2 года и 8 месяцев он находился в плену у окупантов и был замучен.

По словам главы области, во время последнего обмена тело погибшего вернули Украине .