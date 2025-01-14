В ООН обвинили Россию в умышленных пытках украинских пленных
Категория
Украина
Дата публикации

В ООН обвинили Россию в умышленных пытках украинских пленных

Бывшие украинские военнопленные
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Источник:  Укринформ

Как отметил представитель независимой международной следственной комиссии ООН по расследованию военных преступлений РФ в Украине Пабло де Грейфф, пытки против украинских пленных являются скоординированной государственной политикой страны-агрессора, доказывающей совершение россиянами преступлений против человечности.

Главные тезисы

  • Пытки украинских пленных - часть скоординированной государственной политики России.
  • Применение физической силы, электрического тока и сексуального насилия - распространенное явление в отношении к украинским пленным.
  • Бывшие работники Федеральной службы исполнения наказания свидетельствуют о жестоком обращении с украинскими заключенными по предписанию высшего руководства.
  • Представитель ООН рассказывает о тяжелых физических и психологических последствиях пыток, включая инвалидность украинских пленных.

В ООН обвиняют Россию в преступных против человечности из-за пыток украинских пленных

В ходе заседания Совбеза ООН в формате Аррии Грейфф подчеркнул, что уже в течение 2,5 лет комиссия ООН изучает многочисленные случаи применения российскими силовыми и карательными органами пыток к украинским гражданам на всех оккупированных территориях и непосредственно в стране-агрессоре.

Устрашение задержанных, периодические избиения…, запрет сидеть, лишение сна, принудительные физические упражнения и длительное пребывание в обнаженном виде — это некоторые из устоявшихся практик, относительно которых у нас есть доказательства, — отмечает представитель комиссии ООН.

Россия безжалостно пытает украинских военных и гражданских пленных
Украинские военные

По его словам, россияне подвергают украинских пленных строгому коллективному наказанию за любое поведение, которое воспринимается как нарушение.

Что известно о применении пыток и пыток украинских военнопленных

Бывшие работники Федеральной службы исполнения наказания России свидетельствовали, что высшее руководство предписывало им обращаться с украинскими заключенными жестоко и безжалостно.

Грейфф подчеркнул, что во время допросов военнопленных и пленных гражданских лиц к ним применяется физическая сила, истязание электрическим током, удушение.

Еще одним тревожным элементом является применение сексуального насилия в виде пыток... Задокументированы отдельные акты изнасилования, поражения электрическим током половых органов, кастрации и увечья сексуального характера, — отметил представитель комиссии.

Бывшие пленные, по его словам, рассказали о тяжелых физических и психологических последствиях пыток, часто с длительными осложнениями, включая инвалидность.

На мероприятии выступили бывший пленник инструктор Нацгвардии Украины Валерий Горишний, участвовавший в обороне Мариуполя; крымскотатарский активист Нариман Джелял, приговоренный к 17 годам тюрьмы так называемым «Верховным судом Крыма»; правозащитник и военнослужащий Максим Буткевич, приговоренный в РФ к 13 годам колонии строгого режима.

Заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский обозвал докладчиков «неонацистами», а мероприятие — «антироссийским».

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