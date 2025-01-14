Как отметил представитель независимой международной следственной комиссии ООН по расследованию военных преступлений РФ в Украине Пабло де Грейфф, пытки против украинских пленных являются скоординированной государственной политикой страны-агрессора, доказывающей совершение россиянами преступлений против человечности.
Главные тезисы
- Пытки украинских пленных - часть скоординированной государственной политики России.
- Применение физической силы, электрического тока и сексуального насилия - распространенное явление в отношении к украинским пленным.
- Бывшие работники Федеральной службы исполнения наказания свидетельствуют о жестоком обращении с украинскими заключенными по предписанию высшего руководства.
- Представитель ООН рассказывает о тяжелых физических и психологических последствиях пыток, включая инвалидность украинских пленных.
В ООН обвиняют Россию в преступных против человечности из-за пыток украинских пленных
В ходе заседания Совбеза ООН в формате Аррии Грейфф подчеркнул, что уже в течение 2,5 лет комиссия ООН изучает многочисленные случаи применения российскими силовыми и карательными органами пыток к украинским гражданам на всех оккупированных территориях и непосредственно в стране-агрессоре.
По его словам, россияне подвергают украинских пленных строгому коллективному наказанию за любое поведение, которое воспринимается как нарушение.
Что известно о применении пыток и пыток украинских военнопленных
Бывшие работники Федеральной службы исполнения наказания России свидетельствовали, что высшее руководство предписывало им обращаться с украинскими заключенными жестоко и безжалостно.
Грейфф подчеркнул, что во время допросов военнопленных и пленных гражданских лиц к ним применяется физическая сила, истязание электрическим током, удушение.
Бывшие пленные, по его словам, рассказали о тяжелых физических и психологических последствиях пыток, часто с длительными осложнениями, включая инвалидность.
На мероприятии выступили бывший пленник инструктор Нацгвардии Украины Валерий Горишний, участвовавший в обороне Мариуполя; крымскотатарский активист Нариман Джелял, приговоренный к 17 годам тюрьмы так называемым «Верховным судом Крыма»; правозащитник и военнослужащий Максим Буткевич, приговоренный в РФ к 13 годам колонии строгого режима.
Заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский обозвал докладчиков «неонацистами», а мероприятие — «антироссийским».
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