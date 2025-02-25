"Позор и предательство". Сербия паникует из-за ошибочного решения против РФ
Категория
Мир
Дата публикации

"Позор и предательство". Сербия паникует из-за ошибочного решения против РФ

Вулин
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Источник:  online.ua

Власти Сербии устроили публичную истерику из-за своего же голосования в ООН за антироссийскую резолюцию. Вице-премьер Александар Вулин заявил, что считает это позором и предательством.

Главные тезисы

  • Политики Сербии возмущены и требуют от МИД взять на себя ответственность за эту ситуацию.
  • Напряжение в отношениях с Россией после скандального голосования спровоцировало панику внутри страны.

Сербия боится мести России

На фоне скандала Вулин требует у Министерства иностранных дел Сербии взять на себя ответственность.

По его словам, "позор в ООН" не должен был произойти, а представители Сербии в ООН своим голосованием "опозорили и смутили нас".

Я не верю в ошибку, потому что нет ни одного серба, который не подумал бы, голосуя против России, нашего единственного исторически неизменного союзника. Я не верю в ошибки, но верю в предательство. Президент Александр Вучич действовал честно и подтвердил, что это не позиция Сербии и что это не наша политика.

Александр Улин

Александр Улин

Вице-премьер Сербии

По его убеждению, "это голосование против Сербии, против сербов и против Александра Вучича и его политики".

Министр иностранных дел должен взять на себя ответственность за нанесенный нам позор и понести все политические последствия… Это голосование — позор, за который нужно отвечать, — требует сербский политик.

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