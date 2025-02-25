"Позор и предательство". Сербия паникует из-за ошибочного решения против РФ

Власти Сербии устроили публичную истерику из-за своего же голосования в ООН за антироссийскую резолюцию. Вице-премьер Александар Вулин заявил, что считает это позором и предательством.
Главные тезисы
- Политики Сербии возмущены и требуют от МИД взять на себя ответственность за эту ситуацию.
- Напряжение в отношениях с Россией после скандального голосования спровоцировало панику внутри страны.
Сербия боится мести России
На фоне скандала Вулин требует у Министерства иностранных дел Сербии взять на себя ответственность.
По его словам, "позор в ООН" не должен был произойти, а представители Сербии в ООН своим голосованием "опозорили и смутили нас".
По его убеждению, "это голосование против Сербии, против сербов и против Александра Вучича и его политики".
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