"Позор и предательство". Сербия паникует из-за ошибочного решения против РФ

Власти Сербии устроили публичную истерику из-за своего же голосования в ООН за антироссийскую резолюцию. Вице-премьер Александар Вулин заявил, что считает это позором и предательством.

Сербия боится мести России

На фоне скандала Вулин требует у Министерства иностранных дел Сербии взять на себя ответственность.

По его словам, "позор в ООН" не должен был произойти, а представители Сербии в ООН своим голосованием "опозорили и смутили нас".

Я не верю в ошибку, потому что нет ни одного серба, который не подумал бы, голосуя против России, нашего единственного исторически неизменного союзника. Я не верю в ошибки, но верю в предательство. Президент Александр Вучич действовал честно и подтвердил, что это не позиция Сербии и что это не наша политика. Александр Улин Вице-премьер Сербии

По его убеждению, "это голосование против Сербии, против сербов и против Александра Вучича и его политики".