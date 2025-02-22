Украина отказалась по требованию США смягчать резолюцию ООН с осуждением агрессии России

Руководство Украины было шокировано требованиями США и отказалось изменять текст резолюции ООН к третьей годовщине полномасштабного вторжения России с осуждением страны-агерсорки.

Украина отказалась по требованию США смягчать резолюцию ООН

США попросили Украину отозвать поданную на рассмотрение ООН резолюцию к третьей годовщине полномасштабного российского вторжения, в которой Россия осуждается как агрессор.

В администрации же Трампа хотят заменить ее смягченным заявлением с более нейтральным содержанием. Об этом пишет The Washington Post со ссылкой на европейских дипломатов, знакомых с ситуацией.

По словам чиновника, с которым поговорили журналисты, сначала Вашингтон "требовал внести некоторые изменения" в украинскую резолюцию, "чтобы сделать ее ослабленной". В частности, там должны появиться "пророссийские" формулировки.

Позже США решили подать собственный документ, а от Киева требовали отозвать свой вариант, уже согласованный с другими странами-партнерами, которые планировали его подписать. Поделиться

Отмечается, что новое предложение украинцам озвучили 21 февраля, и оно ошеломило Киев. Украина отказалась отозвать свою резолюцию.

Альтернативную американскую резолюцию в Киеве расценили как попытку ограничить любое выражение ответственности России за вторжение, особенно на фоне того, "как президент США Дональд Трамп неправдиво обвинил Украину в развязывании войны".

Новое предложение "шокировало" украинцев, сказал неназванный чиновник, поэтому президент Украины Владимир Зеленский приказал МИД Украины не отозвать первоначальный документ в угоду американцам.

Их предложение является очень коротким и совершенно новым языком. Многие представители других стран говорят, что это больше похоже на призыв к умиротворению Путина, а не на призыв к миру. У нас много признаков возможных плохих вещей, но шокирует то, что они оказывают давление на [Украину], а не на россиян, — заявил собеседник издания.

Тем временем Государственный департамент США обнародовал заявление госсекретаря Марка Рубио, в котором тот подчеркнул, что новые власти США стремятся к длительному миру в Украине, а не только к временной паузе.

В этот понедельник, 24 февраля, исполняется три года российско-украинской войне. Эта война сейчас тянется слишком долго и стоит слишком ужасно для Украины и России. Соединенные Штаты предложили в ООН простую историческую резолюцию, которую мы призываем поддержать все государства-члены, чтобы проложить путь к миру. ООН должна вернуться к своей основной цели, закрепленной в Уставе ООН, — поддерживать международный мир и безопасность, в том числе путем мирного урегулирования споров. Марк Рубио Госсекретарь США

Никаких упоминаний о неспровоцированной российской агрессии и необходимости привлечения агрессора к ответственности в заявлении нет.