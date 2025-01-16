ООН выделит Украине 2,6 млрд долларов гуманитарной помощи в 2025 году.

По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, гуманитарный план ООН на 2025 год предусматривает помощь Украине на сумму 2,6 млрд долларов.

Куда будут тратиться средства по гуманитарной помощи ООН Украине в течение 2025 года

Шмигаль отметил, что обсудил план гуманитарной помощи от ООН с координатором чрезвычайной помощи Томом Флетчером и верховным комиссаром ООН по делам беженцев Филиппо Гранди.

Глава правительства добавил, что кроме этого обсуждались действующие и новые программы поддержки.

Шмигаль отметил, что речь идет о проектах как обеспечении питьевой водой общин на Юге Украины, разминировании, альтернативных источниках тепла и энергии, восстановлении жилья и строительстве укрытий, программах для развития бизнеса.

Ожидаем, что все программы помощи для украинцев будут продолжены, а также рассчитываем на весомый вклад ООН в гуманитарное разминирование Украины в этом году, в частности, путем создания новых программ и проектов, — подчеркнул премьер-министр. Поделиться

Шмигаль напомнил о программах, направленных на поддержку переселенцев и прохождение зимнего периода. На прохождение этого отопительного сезона ООН предусмотрел привлечение 492 млн долларов.

Всего, по его данным, в 2024 году разными видами помощи от ООН были охвачены 8,5 млн украинцев.

Что известно о расследовании ООН преступлений РФ против украинских пленных

Как отметил представитель независимой международной следственной комиссии ООН по расследованию военных преступлений РФ в Украине Пабло де Грейфф, пытки против украинских пленных являются скоординированной государственной политикой страны-агрессорки, доказывающей совершение россиянами преступлений против человечности.

В ходе заседания Совбеза ООН в формате Аррии Грейфф подчеркнул, что уже в течение 2,5 лет комиссия ООН изучает многочисленные случаи применения российскими силовыми и карательными органами пыток к украинским гражданам на всех оккупированных территориях и непосредственно в стране-агрессоре.