Україна отримає від ООН 2,6 млрд дол гуманітарної допомоги у 2025 році
Категорія
Економіка
Дата публікації

Україна отримає від ООН 2,6 млрд дол гуманітарної допомоги у 2025 році

Денис Шмигаль
Шмигаль з представниками ООН
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За словами прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, гуманітарний план ООН на 2025 рік передбачає допомогу Україні на суму у 2,6 млрд доларів. 

Головні тези:

  • Україна отримає 2,6 млрд дол гуманітарної допомоги від ООН у 2025 році за планом наступного року.
  • Кошти з гуманітарної допомоги ООН будуть витрачатися на питну воду, розмінування, енергетичні рішення та інфраструктурні проєкти.
  • Очікується фінансування програм для підтримки переселенців, забезпечення жилим умовами та проходження зими від ООН.
  • Опалювальний сезон українців має підтримати фінансування в розмірі 492 млн дол, що залучила ООН.
  • Розслідування ООН підтверджує скоординовану державну політику РФ у вчиненні злочинів проти українських полонених.

Куди витрачатимуться кошти з гуманітарної допомоги ООН Україні протягом 2025 року

Шмигаль зазначив, що обговорив план гуманітарної допомоги від ООН з координатором надзвичайної допомоги Томом Флетчером та верховним комісаром ООН у справах біженців Філіппо Гранді.

Очільник уряду додав, що окрім цього обговорювались діючі та нові програми підтримки.

Шмигаль зазначив, що мова про проєкти як забезпечення питною водою громад на Півдні України, розмінування, альтернативні джерела тепла й енергії, відновлення житла й будівництво укриттів, програми для розвитку бізнесу.

Очікуємо, що всі програми допомоги для українців будуть продовжені, а також розраховуємо на вагомий внесок ООН у гуманітарне розмінування України цього року, зокрема шляхом започаткування нових програм і проєктів, — підкреслив прем’єр-міністр.

Шмигаль нагадав про програми, спрямовані на підтримку переселенців і проходження зимового періоду. На проходження цього опалювального сезону ООН передбачив залучення 492 млн доларів.

Усього, за його даними, у 2024 році різними видами допомоги від ООН були охоплені 8,5 млн українців.

Що відомо про розслідування ООН злочинів РФ проти українських полонених

Як зазначив представник незалежної міжнародної слідчої комісії ООН з розслідування воєнних злочинів РФ в Україні Пабло де Грейфф, тортури проти українських полонених є скоординованою державною політикою країни-агресорки, що доводить скоєння росіянами злочинів проти людяності. 

Під час засідання Радбезу ООН у форматі Аррії Грейфф підкреслив, що вже протягом 2,5 років комісія ООН вивчає численні випадки застосування російськими силовими та каральними органами тортур до українських громадян на всіх окупованих територіях та безпосередньо у країні-агресорці.

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