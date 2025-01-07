За інформацією Управління ООН з прав людини, іранський режим протягом 2024 року стратив 901 людину, серед яких 31 жінка.
Головні тези:
- Більшість іранців були страчені за вживання та поширення наркотиків, а також за участь у протестах у 2022 році.
- ООН висловила серйозне занепокоєння щодо рекордної за останні 15 років кількості жінок, які були страчені в Ірані протягом 2024 року.
- Влада Ірану ігнорує заклики міжнародних правозахисних організацій щодо звільнення ув'язненої правозахисниці Наргес Мохаммаді протягом трьох років.
Що відомо масові страти людей в Ірані
Зазначається, що серед страчених були жінки, засуджені за вбивство власних чоловіків через насильство з їхнього боку або примусовий шлюб.
Однак більшість страчених були засуджені за вживання та поширення наркотиків.
Також відбувались страти політичних опозиціонерів, і осіб, яких іранська влада звинувачує в участі у масових протестах у 2022 році.
За словами речниці Управління ООН з прав людини Ліз Тросселл, протягом 2024 року в Ірані було страчено рекордну за останні 15 років кількість жінок.
У 2023 році Іран стратив 853 людини.
Що відомо про репресії в Ірані
Влада Ірану погодилась тимчасово призупинити тюремне ув'язнення іранської правозахисниці та лавреатки Нобелівської премії миру Наргес Мохаммаді у зв'язку з проблемами зі здоров'ям.
З політичних міркувань іранська влада вже 3 роки утримує Мохаммаді за гратами, ігноруючи заклики міжнародних правозахисних організацій і навіть представників Нобелівського комітету.
Жінку випустили з в’язниці у середу вранці 4 грудня.
Сім'я і прихильники Мохаммаді назвали її тимчасове звільнення "неадекватним".
Представники Нобелівського комітету також приєднались до закликів негайно звільнити правозахисницю.
Лікар правозахисниці Йорген Ватне Фріднес зазначив, що Мохаммаді перебуває у важкому стані і може бути ризик виникнення онкологічного захворювання.
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