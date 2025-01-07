За інформацією Управління ООН з прав людини, іранський режим протягом 2024 року стратив 901 людину, серед яких 31 жінка.

Що відомо масові страти людей в Ірані

Зазначається, що серед страчених були жінки, засуджені за вбивство власних чоловіків через насильство з їхнього боку або примусовий шлюб.

Однак більшість страчених були засуджені за вживання та поширення наркотиків.

Також відбувались страти політичних опозиціонерів, і осіб, яких іранська влада звинувачує в участі у масових протестах у 2022 році.

Іран

За словами речниці Управління ООН з прав людини Ліз Тросселл, протягом 2024 року в Ірані було страчено рекордну за останні 15 років кількість жінок.

Глибоке занепокоєння викликає те, що ми знову бачимо збільшення кількості людей, засуджених до смертної кари в Ірані з року в рік. Ірану давно пора зупинити цю постійно зростаючу хвилю страт, — наголосив Верховний комісар ООН з прав людини Фолькер Тюрк. Поширити

У 2023 році Іран стратив 853 людини.

Що відомо про репресії в Ірані

Влада Ірану погодилась тимчасово призупинити тюремне ув'язнення іранської правозахисниці та лавреатки Нобелівської премії миру Наргес Мохаммаді у зв'язку з проблемами зі здоров'ям.

З політичних міркувань іранська влада вже 3 роки утримує Мохаммаді за гратами, ігноруючи заклики міжнародних правозахисних організацій і навіть представників Нобелівського комітету.

Жінку випустили з в’язниці у середу вранці 4 грудня.

Сім'я і прихильники Мохаммаді назвали її тимчасове звільнення "неадекватним".

Представники Нобелівського комітету також приєднались до закликів негайно звільнити правозахисницю.

Лікар правозахисниці Йорген Ватне Фріднес зазначив, що Мохаммаді перебуває у важкому стані і може бути ризик виникнення онкологічного захворювання.