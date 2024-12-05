В Ірані тимчасово призупинили ув'язнення нобелівської лавреатки Наргес Мохаммаді
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В Ірані тимчасово призупинили ув'язнення нобелівської лавреатки Наргес Мохаммаді

Наргес Мохаммаді
Джерело:  The Guardian

Влада Ірану погодилась тимчасово призупинити тюремне ув'язнення іранської правозахисниці та лавреатки Нобелівської премії миру Наргес Мохаммаді у зв'язку з проблемами зі здоров'ям. 

Головні тези:

  • Іран тимчасово призупинив ув'язнення правозахисниці та лавреатки Нобелівської премії Наргес Мохаммаді через проблеми зі здоров'ям.
  • Медичний стан Мохаммаді є серйозним і потребує термінової медичної допомоги, проте термін 21 дня для лікування може бути недостатнім.
  • Нобелівський комітет та міжнародні правозахисні організації вимагають безумовного звільнення Наргес Мохаммаді або продовження терміну відпустки до трьох місяців.
  • Наргес Мохаммаді була ув'язнена за політичними міркуваннями, пов'язаними з її діяльністю у сфері прав людини та протестами проти смертної кари в Ірані.
  • Подовження терміну відпустки Мохаммаді і надання необхідної медичної допомоги жінці є кроком до захисту прав людини та відновлення її здоров'я.

Що відомо про призупенення ув’язнення відомої іранської правозахисниці Наргес Мохаммаді

З політичних міркувань іранська влада вже 3 роки утримує Мохаммаді за гратами, ігноруючи заклики міжнародних правозахисних організацій і навіть представників Нобелівського комітету.

За порадою лікаря, який проводив обстеження, прокурор призупинив тюремне ув'язнення Наргес Мохаммаді на три тижні, і її звільнили із в'язниці, — повідомив адвокат правозахисниці Мостафа Нілі.

В Ірані тимчасово призупинили тюремне ув’язнення правозахисниці Наргес Мохаммаді
Наргес Мохаммаді

Жінку випустили з в’язниці у середу вранці 4 грудня.

Сім'я і прихильники Мохаммаді назвали її тимчасове звільнення "неадекватним".

Ми вимагаємо негайного і безумовного звільнення Наргес Мохаммаді або принаймні продовження її відпустки до трьох місяців, — йдеться у спільній заяві.

Представники Нобелівського комітету також приєднались до закликів негайно звільнити правозахисницю.

Лікар правозахисниці Йорген Ватне Фріднес зазначив, що Мохаммаді перебуває у важкому стані і може бути ризик виникнення онкологічного захворювання.

Проблема, звичайно, в тому, що цих 21 дня, швидше за все, недостатньо для адекватного лікування, — зазначив Йорген Ватне Фріднес.

Що відомо про політично мотивоване ув’язнення Наргес Мохаммаді в Ірані

Мохаммаді перебуває у в'язниці з листопада 2021 року за звинуваченнями, пов'язаними з її кампанією проти смертної кари та обов'язкового носіння хіджабу в Ірані.

Через кілька тижнів після церемонії вручення премії миру 2023 року, іранський суд призначив їй 15 додаткових місяців ув'язнення, звинувативши в поширенні пропаганди проти держави під час перебування у в'язниці.

Наприкінці жовтня 2024 року активісти вимагали надати невідкладну медичну допомогу Наргес Мохаммаді. Жінка має серйозні проблеми зі здоров'ям. У 2021 році їй встановили стент у серці, який потребує оновлення.

Медики неодноразово звертались до керівництва в’язниці та суду, але активістці тричі відмовляли у переведенні до лікарні з червня 2023 року.

Нещодавно у Мохаммаді виявили новоутворення у правій молочній залозі, яке потребує термінового обстеження.

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