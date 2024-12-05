Влада Ірану погодилась тимчасово призупинити тюремне ув'язнення іранської правозахисниці та лавреатки Нобелівської премії миру Наргес Мохаммаді у зв'язку з проблемами зі здоров'ям.
Головні тези:
- Іран тимчасово призупинив ув'язнення правозахисниці та лавреатки Нобелівської премії Наргес Мохаммаді через проблеми зі здоров'ям.
- Медичний стан Мохаммаді є серйозним і потребує термінової медичної допомоги, проте термін 21 дня для лікування може бути недостатнім.
- Нобелівський комітет та міжнародні правозахисні організації вимагають безумовного звільнення Наргес Мохаммаді або продовження терміну відпустки до трьох місяців.
- Наргес Мохаммаді була ув'язнена за політичними міркуваннями, пов'язаними з її діяльністю у сфері прав людини та протестами проти смертної кари в Ірані.
- Подовження терміну відпустки Мохаммаді і надання необхідної медичної допомоги жінці є кроком до захисту прав людини та відновлення її здоров'я.
Що відомо про призупенення ув’язнення відомої іранської правозахисниці Наргес Мохаммаді
З політичних міркувань іранська влада вже 3 роки утримує Мохаммаді за гратами, ігноруючи заклики міжнародних правозахисних організацій і навіть представників Нобелівського комітету.
Жінку випустили з в’язниці у середу вранці 4 грудня.
Сім'я і прихильники Мохаммаді назвали її тимчасове звільнення "неадекватним".
Представники Нобелівського комітету також приєднались до закликів негайно звільнити правозахисницю.
Лікар правозахисниці Йорген Ватне Фріднес зазначив, що Мохаммаді перебуває у важкому стані і може бути ризик виникнення онкологічного захворювання.
Що відомо про політично мотивоване ув’язнення Наргес Мохаммаді в Ірані
Мохаммаді перебуває у в'язниці з листопада 2021 року за звинуваченнями, пов'язаними з її кампанією проти смертної кари та обов'язкового носіння хіджабу в Ірані.
Через кілька тижнів після церемонії вручення премії миру 2023 року, іранський суд призначив їй 15 додаткових місяців ув'язнення, звинувативши в поширенні пропаганди проти держави під час перебування у в'язниці.
Наприкінці жовтня 2024 року активісти вимагали надати невідкладну медичну допомогу Наргес Мохаммаді. Жінка має серйозні проблеми зі здоров'ям. У 2021 році їй встановили стент у серці, який потребує оновлення.
Медики неодноразово звертались до керівництва в’язниці та суду, але активістці тричі відмовляли у переведенні до лікарні з червня 2023 року.
Нещодавно у Мохаммаді виявили новоутворення у правій молочній залозі, яке потребує термінового обстеження.
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