Власти Ирана согласились временно приостановить тюремное заключение иранской правозащитницы и лауреатки Нобелевской премии мира Наргес Мохаммади в связи с проблемами со здоровьем.
Главные тезисы
- Власти Ирана временно приостановили тюремное заключение Нобелевской лауреатки Наргес Мохаммади из-за проблем со здоровьем.
- Международные правозащитные организации и Нобелевский комитет требуют немедленного освобождения Наргес Мохаммади или продления срока отпуска.
- Наргес Мохаммади стала жертвой политически мотивированного заключения из-за своей деятельности по борьбе за права человека в Иране.
- Представители Нобелевского комитета и правозащитники обеспокоены состоянием здоровья Мохаммади и требуют обеспечить ей медицинскую помощь.
- Наргес Мохаммади нуждается в срочном обследовании из-за серьезных проблем со здоровьем, включая необходимость обновления стента в сердце и выявленное новообразование в молочной железе.
Что известно о приостановлении заключения известной иранской правозащитницы Наргес Мохаммади
По политическим соображениям иранские власти уже 3 года удерживают Мохаммади за решеткой, игнорируя призывы международных правозащитных организаций и даже представителей Нобелевского комитета.
Женщина была выпущена из тюрьмы в среду утром 4 декабря.
Семья и сторонники Мохаммади назвали ее временное увольнение "неадекватным".
Представители Нобелевского комитета также присоединились к призывам немедленно уволить правозащитницу.
Врач правозащитницы Йорген Ватне Фриднес отметил, что Мохаммади находится в тяжелом состоянии и может быть риск возникновения онкологического заболевания.
Что известно о политически мотивированном заключении Наргеса Мохаммади в Иране
Мохаммади находится в тюрьме с ноября 2021 года по обвинениям, связанным с ее кампанией против смертной казни и обязательного ношения хиджаба в Иране.
Через несколько недель после церемонии вручения премии мира в 2023 году иранский суд назначил ей 15 дополнительных месяцев заключения, обвинив в распространении пропаганды против государства во время пребывания в тюрьме.
В конце октября 2024 активисты требовали оказать неотложную медицинскую помощь Наргес Мохаммади. У женщины серьезные проблемы со здоровьем. В 2021 году ей установили стент в сердце, нуждающийся в обновлении.
Медики неоднократно обращались к руководству тюрьмы и суда, но активистке трижды отказывали в переводе в больницу с июня 2023 года.
Недавно в Мохаммаде обнаружили новообразование в правой молочной железе, нуждающееся в срочном обследовании.
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