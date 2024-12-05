В Иране временно приостановили заключение Нобелевской лауреатки Наргес Мохаммади
Категория
Мир
Дата публикации

В Иране временно приостановили заключение Нобелевской лауреатки Наргес Мохаммади

Наргес Мохаммади
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Источник:  The Guardian

Власти Ирана согласились временно приостановить тюремное заключение иранской правозащитницы и лауреатки Нобелевской премии мира Наргес Мохаммади в связи с проблемами со здоровьем.

Главные тезисы

  • Власти Ирана временно приостановили тюремное заключение Нобелевской лауреатки Наргес Мохаммади из-за проблем со здоровьем.
  • Международные правозащитные организации и Нобелевский комитет требуют немедленного освобождения Наргес Мохаммади или продления срока отпуска.
  • Наргес Мохаммади стала жертвой политически мотивированного заключения из-за своей деятельности по борьбе за права человека в Иране.
  • Представители Нобелевского комитета и правозащитники обеспокоены состоянием здоровья Мохаммади и требуют обеспечить ей медицинскую помощь.
  • Наргес Мохаммади нуждается в срочном обследовании из-за серьезных проблем со здоровьем, включая необходимость обновления стента в сердце и выявленное новообразование в молочной железе.

Что известно о приостановлении заключения известной иранской правозащитницы Наргес Мохаммади

По политическим соображениям иранские власти уже 3 года удерживают Мохаммади за решеткой, игнорируя призывы международных правозащитных организаций и даже представителей Нобелевского комитета.

По совету врача, который проводил обследование, прокурор приостановил тюремное заключение Наргес Мохаммади на три недели, и ее освободили из тюрьмы, сообщил адвокат правозащитницы Мостафа Нили.

В Иране временно приостановили тюремное заключение правозащитницы Наргес Мохаммади
Наргес Мохаммади

Женщина была выпущена из тюрьмы в среду утром 4 декабря.

Семья и сторонники Мохаммади назвали ее временное увольнение "неадекватным".

Мы требуем немедленного и безусловного увольнения Наргеса Мохаммади или по крайней мере продления его отпуска до трех месяцев, — говорится в совместном заявлении.

Представители Нобелевского комитета также присоединились к призывам немедленно уволить правозащитницу.

Врач правозащитницы Йорген Ватне Фриднес отметил, что Мохаммади находится в тяжелом состоянии и может быть риск возникновения онкологического заболевания.

Проблема, конечно, в том, что этих 21 дня, скорее всего, недостаточно для адекватного лечения, — отметил Йорген Ватне Фриднес.

Что известно о политически мотивированном заключении Наргеса Мохаммади в Иране

Мохаммади находится в тюрьме с ноября 2021 года по обвинениям, связанным с ее кампанией против смертной казни и обязательного ношения хиджаба в Иране.

Через несколько недель после церемонии вручения премии мира в 2023 году иранский суд назначил ей 15 дополнительных месяцев заключения, обвинив в распространении пропаганды против государства во время пребывания в тюрьме.

В конце октября 2024 активисты требовали оказать неотложную медицинскую помощь Наргес Мохаммади. У женщины серьезные проблемы со здоровьем. В 2021 году ей установили стент в сердце, нуждающийся в обновлении.

Медики неоднократно обращались к руководству тюрьмы и суда, но активистке трижды отказывали в переводе в больницу с июня 2023 года.

Недавно в Мохаммаде обнаружили новообразование в правой молочной железе, нуждающееся в срочном обследовании.

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