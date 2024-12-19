Курськ іранської нацвалюти ріала впав до рекордних 777 тис за долар.

Що відомо про рекордний обвал іранської валюти

Зокрема, у 2015 році, після підписання ядерної угоди, вартість іранського ріала складала 32 тис за долар.

Однак у день інавгурації нового президента Масуда Пезешкіана 30 липня 2024 року курс складав 584 тис за долар.

У день перемоги Дональда Трампа на виборах у США курс був 703 тис за долар.

Наразі іранський центробанк робить спроби стабілізувати курс національної валюти, викинувши на ринок 220 млн доларів. Однак ці заходи призвели лише до того, що станом на ранок четверга, 19 грудня, курс становив 767 тис.

Що відомо про масштабну енергокризу в Ірані

Обвал іранської національної валюти відбувся після рішення влади закрити школи, університети та урядові установи на тлі енергетичної кризи, що стрімко погіршується.

Іран

В Ірані різко стало значно холодніше, через що енергосистема не витримує навантажень.

У країні запровадили віялові відключення електроенергії та обмежили газопостачання.

Енергосистема країни потребує масштабної модернізації, яку практично неможливо реалізувати через західні санкції. Влітку цього року Іран пережив серію блекаутів, коли енергосистема не впоралася із навантаженнями в період аномальної спеки.

За даними Управління енергетичної інформації США, у 2022 році Іран був сьомим найбільшим у світі виробником сирої нафти у світі й мав треті за величиною доказані запаси після Венесуели та Саудівської Аравії.