Курск иранской нацвалюты риала упал до рекордных 777 тыс. за доллар.

Что известно о рекордном обвале иранской валюты

В частности, в 2015 году, после подписания ядерного соглашения, стоимость иранского риала составляла 32 тыс. за доллар.

Однако в день инаугурации нового президента Масуда Пезешкиана 30 июля 2024 года курс составлял 584 тыс. долларов.

В день победы Дональда Трампа на выборах в США курс был 703 тыс. за доллар.

В настоящее время иранский центробанк пытается стабилизировать курс национальной валюты, выбросив на рынок 220 млн долларов. Однако эти меры привели лишь к тому, что к утру четверга, 19 декабря, курс составил 767 тыс.

Что известно о масштабном энергокризисе в Иране

Обвал иранской национальной валюты произошел после решения властей закрыть школы, университеты и правительственные учреждения на фоне ухудшающегося энергетического кризиса.

Иран

В Иране резко стало гораздо холоднее, из-за чего энергосистема не выдерживает нагрузки.

В стране ввели веерные отключения электроэнергии и ограничили газоснабжение.

Энергосистема страны нуждается в масштабной модернизации, которую практически невозможно реализовать из-за западных санкций. Летом этого года Иран пережил серию блекаутов, когда энергосистема не справилась с нагрузками в период аномальной жары.

По данным Управления энергетической информации США, в 2022 году Иран был седьмым крупнейшим в мире производителем сырой нефти в мире и обладал третьими по величине доказанными запасами после Венесуэлы и Саудовской Аравии.