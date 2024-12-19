Курск иранской нацвалюты риала упал до рекордных 777 тыс. за доллар.
Главные тезисы
- Рекордный обвал иранской валюты до 777 тыс. за доллар произошел на фоне энергетического кризиса в Иране.
- Иранский центробанк предпринимает усилия по стабилизации национальной валюты, но с пока не большим успехом.
- Энергетический кризис в Иране вызвал ограничения в газоснабжении и электроэнергии, что привело к серии блекаутов.
- Масштабная модернизация энергосистемы Ирана затруднена из-за западных санкций, создавая сложности для решения проблемы.
- Проблема энергетической безопасности в Иране имеет значительное влияние на международные экономические процессы и требует внимания со стороны мирового сообщества.
Что известно о рекордном обвале иранской валюты
В частности, в 2015 году, после подписания ядерного соглашения, стоимость иранского риала составляла 32 тыс. за доллар.
Однако в день инаугурации нового президента Масуда Пезешкиана 30 июля 2024 года курс составлял 584 тыс. долларов.
В день победы Дональда Трампа на выборах в США курс был 703 тыс. за доллар.
В настоящее время иранский центробанк пытается стабилизировать курс национальной валюты, выбросив на рынок 220 млн долларов. Однако эти меры привели лишь к тому, что к утру четверга, 19 декабря, курс составил 767 тыс.
Что известно о масштабном энергокризисе в Иране
Обвал иранской национальной валюты произошел после решения властей закрыть школы, университеты и правительственные учреждения на фоне ухудшающегося энергетического кризиса.
В Иране резко стало гораздо холоднее, из-за чего энергосистема не выдерживает нагрузки.
В стране ввели веерные отключения электроэнергии и ограничили газоснабжение.
Энергосистема страны нуждается в масштабной модернизации, которую практически невозможно реализовать из-за западных санкций. Летом этого года Иран пережил серию блекаутов, когда энергосистема не справилась с нагрузками в период аномальной жары.
По данным Управления энергетической информации США, в 2022 году Иран был седьмым крупнейшим в мире производителем сырой нефти в мире и обладал третьими по величине доказанными запасами после Венесуэлы и Саудовской Аравии.
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