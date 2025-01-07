По информации Управления ООН по правам человека, иранский режим в течение 2024 года казнил 901 человека, среди которых 31 женщина.

Что известно массовые казни людей в Иране

Отмечается, что среди казненных были женщины, осужденные за убийство собственных мужчин из-за насилия или принудительного брака.

Однако большинство казненных были осуждены за употребление и распространение наркотиков.

Также происходили казни политических оппозиционеров и лиц, которых иранские власти обвиняют в участии в массовых протестах в 2022 году.

Иран

По словам спикера Управления ООН по правам человека Лиз Тросселл, в течение 2024 года в Иране было казнено рекордное за последние 15 лет количество женщин.

Глубокая обеспокоенность вызывает то, что мы снова видим увеличение количества людей, приговоренных к смертной казни в Иране из года в год. Ирану давно пора остановить эту растущую волну казней, — подчеркнул Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк. Поделиться

В 2023 году Иран казнил 853 человека.

Что известно о репрессиях в Иране

Власти Ирана согласились временно приостановить тюремное заключение иранской правозащитницы и лауреатки Нобелевской премии мира Наргес Мохаммади в связи с проблемами со здоровьем.

По политическим соображениям иранские власти уже 3 года удерживают Мохаммади за решеткой, игнорируя призывы международных правозащитных организаций и даже представителей Нобелевского комитета.

Женщина была выпущена из тюрьмы в среду утром 4 декабря.

Семья и сторонники Мохаммади назвали ее временное увольнение "неадекватным".

Представители Нобелевского комитета также присоединились к призывам немедленно уволить правозащитницу.

Врач правозащитницы Йорген Ватне Фриднес отметил, что Мохаммади находится в тяжелом состоянии и может быть риск возникновения онкологического заболевания.