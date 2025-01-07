По информации Управления ООН по правам человека, иранский режим в течение 2024 года казнил 901 человека, среди которых 31 женщина.
Главные тезисы
- В 2024 году иранский режим казнил 901 человека, вызвав серьезную обеспокоенность в ООН.
- Большинство казненных в Иране были осуждены за наркотики, участие в протестах и политическую оппозицию.
- Управление ООН по правам человека выразило тревогу по поводу роста числа казней и призвало Иран прекратить эту практику.
- Иранские власти игнорируют призывы мировых организаций по освобождению правозащитницы Наргес Мохаммади.
Что известно массовые казни людей в Иране
Отмечается, что среди казненных были женщины, осужденные за убийство собственных мужчин из-за насилия или принудительного брака.
Однако большинство казненных были осуждены за употребление и распространение наркотиков.
Также происходили казни политических оппозиционеров и лиц, которых иранские власти обвиняют в участии в массовых протестах в 2022 году.
По словам спикера Управления ООН по правам человека Лиз Тросселл, в течение 2024 года в Иране было казнено рекордное за последние 15 лет количество женщин.
В 2023 году Иран казнил 853 человека.
Что известно о репрессиях в Иране
Власти Ирана согласились временно приостановить тюремное заключение иранской правозащитницы и лауреатки Нобелевской премии мира Наргес Мохаммади в связи с проблемами со здоровьем.
По политическим соображениям иранские власти уже 3 года удерживают Мохаммади за решеткой, игнорируя призывы международных правозащитных организаций и даже представителей Нобелевского комитета.
Женщина была выпущена из тюрьмы в среду утром 4 декабря.
Семья и сторонники Мохаммади назвали ее временное увольнение "неадекватным".
Представители Нобелевского комитета также присоединились к призывам немедленно уволить правозащитницу.
Врач правозащитницы Йорген Ватне Фриднес отметил, что Мохаммади находится в тяжелом состоянии и может быть риск возникновения онкологического заболевания.
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