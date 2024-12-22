В Иране возник масштабный энергетический кризис — не работают заводы, учреждения и школы

В Иране разразился масштабный энергетический кризис, который привел к закрытию предприятий и государственных учреждений. Школы перевели на дистанционную учебу, а города остались без электричества.
Главные тезисы
- В Иране возник серьезный энергетический кризис, приведший к закрытию предприятий и изменениям в работе учреждений и школ.
- Основными причинами кризиса являются многолетние санкции, устаревшая инфраструктура и чрезмерное потребление энергоносителей.
- Экономический ущерб в Иране уже оценен в "десятки миллиардов долларов", а курс иранского риала стремительно падает.
- Правительство избрало сокращение поставок газа на электростанции во избежание социального напряжения, что привело к недовольству среди населения.
- Иранский центробанк пытается стабилизировать курс национальной валюты, однако рыночные колебания лишь обострили ситуацию.
Какая ситуация в Иране
Как отмечает издание, правительственные учреждения либо закрыты, либо работают по сокращенному графику. Учебные заведения перешли в онлайн-режим.
Торговые центры, автомагистрали и промышленные предприятия остались без энергоснабжения, что привело к значительному сокращению производства.
Страна фактически находилась в режиме энергосбережения в течение последней недели, что вызвало недовольство среди населения. Экономический ущерб уже оценивается в "десятки миллиардов долларов".
Президент Ирана Масуд Пезешкиян заявил, что ситуация с энергетической инфраструктурой достигла критического предела. По официальным данным, дефицит природного газа в стране составляет около 350 млн кубометров в день, а похолодание значительно увеличило спрос на топливо.
Перед властью встала сложная дилемма: сократить поставки газа для населения или ограничить его подачу на электростанции. Правительство избрало второй вариант, чтобы избежать социального напряжения.
К 20 декабря 17 электростанций в Иране полностью прекратили работу, а остальные работали лишь отчасти.
Что известно о рекордном обвале иранской валюты
В частности, в 2015 году, после подписания ядерного соглашения, стоимость иранского риала составляла 32 тыс. за доллар.
Однако в день инаугурации нового президента Масуда Пезешкиана 30 июля 2024 года курс составлял 584 тыс. долларов. В день победы Дональда Трампа на выборах в США курс был 703 тыс. за доллар.
В настоящее время иранский центробанк пытается стабилизировать курс национальной валюты, выбросив на рынок 220 млн долларов. Однако эти меры привели лишь к тому, что к утру четверга, 19 декабря, курс составил 767 тыс.
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