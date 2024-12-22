В Ірані виникла масштабна енергетична криза — не працюють заводи, установи та школи

В Ірані спалахнула масштабна енергетична криза, яка призвела до закриття підприємств і державних установ. Школи перевели на дистанційне навчання, а міста залишилися без електрики.

Яка ситуація в Ірані

Як зазначає видання, урядові установи або закриті, або працюють за скороченим графіком. Навчальні заклади перейшли в онлайн-режим.

Торгові центри, автомагістралі та промислові підприємства залишилися без енергопостачання, що призвело до значного скорочення виробництва.

Попри значні запаси природного газу та нафти, Іран зіткнувся з серйозними енергетичними проблемами. Як зазначає NYT, основними причинами кризи є багаторічні санкції, застаріла інфраструктура, неефективне управління, надмірне споживання енергоносіїв, а також можливі цілеспрямовані атаки з боку Ізраїлю. Поширити

Країна фактично перебувала в режимі енергозаощадження протягом останнього тижня, що викликало невдоволення серед населення. Економічні збитки вже оцінюють у "десятки мільярдів доларів".

Президент Ірану Масуд Пезешкіян заявив, що ситуація з енергетичною інфраструктурою досягла критичної межі. За офіційними даними, дефіцит природного газу в країні становить близько 350 млн кубометрів на день, а похолодання значно збільшило попит на паливо.

Перед владою постала складна дилема: скоротити постачання газу для населення або обмежити його подачу на електростанції. Уряд обрав другий варіант, щоб уникнути соціальної напруги.

До 20 грудня 17 електростанцій в Ірані повністю припинили роботу, а решта працювали лише частково.

Що відомо про рекордний обвал іранської валюти

Зокрема, у 2015 році, після підписання ядерної угоди, вартість іранського ріала складала 32 тис за долар.

Однак у день інавгурації нового президента Масуда Пезешкіана 30 липня 2024 року курс складав 584 тис за долар. У день перемоги Дональда Трампа на виборах у США курс був 703 тис за долар.

Наразі іранський центробанк робить спроби стабілізувати курс національної валюти, викинувши на ринок 220 млн доларів. Однак ці заходи призвели лише до того, що станом на ранок четверга, 19 грудня, курс становив 767 тис.