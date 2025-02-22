Україна відмовилась на вимогу США пом'якшувати резолюцію ООН із засудженням агресії Росії
Категорія
Політика
Дата публікації

Україна відмовилась на вимогу США пом'якшувати резолюцію ООН із засудженням агресії Росії

ООН
Джерело:  The Washington Post

Керівництво України було шоковане вимогами США і відмовилося змінювати текст резолюції ООН до третьої річниці повномасштабного вторгнення Росії з засудженням країни-агерсорки.

Головні тези:

  • Україна відмовилася на вимогу США пом'якшувати резолюцію ООН засудження агресії Росії до третьої річниці вторгнення.
  • США намагалися замінити українську резолюцію на свою з більш нейтральним змістом.
  • Президент України Володимир Зеленський наказав МЗС не відкликати початковий документ на догоду американцям.

Україна відмовилась на вимогу США пом'якшувати резолюцію ООН

США попросили Україну відкликати подану на розгляд ООН резолюцію до третьої річниці повномасштабного російського вторгнення, в якій Росія засуджується як агресор.

Натомість в адміністрації Трампа хочуть замінити її пом’якшеною заявою із більш нейтральним змістом. Про це пише The Washington Post із посиланням на європейських дипломатів, знайомих із ситуацією.

За словами посадовця, з яким поговорили журналісти, спочатку Вашингтон "вимагав внести деякі зміни" в українську резолюцію, "щоб зробити її послабленою". Зокрема там мали з'явитися "проросійські" формулювання.

Пізніше США вирішили подати власний документ, а від Києва вимагали відкликати свій варіант, який уже був узгоджений з іншими країнами-партнерами, які планували його підписати.

Зазначається, що нову пропозицію українцям озвучили 21 лютого, і вона приголомшила Київ. Тож Україна відмовилася відкликати свою резолюцію.

Альтернативну американську резолюцію в Києві розцінили як спробу обмежити будь-яке вираження відповідальності Росії за вторгнення, особливо на тлі того, "як президент США Дональд Трамп неправдиво звинуватив Україну в розв’язанні війни".

Нова пропозиція "шокувала" українців, сказав неназваний чиновник, тож президент України Володимир Зеленський наказав МЗС України не відкликати початковий документ на догоду американцям.

Їхня пропозиція є дуже короткою та абсолютно новою мовою. Багато представників інших країн кажуть, що це більше схоже на заклик до умиротворення Путіна, а не на заклик до миру. У нас є багато ознак можливих поганих речей, але шокує те, що вони чинять тиск на [Україну], а не на росіян, — заявив співрозмовник видання.

Тим часом Державний департамент США оприлюднив заяву держсекретаря Марка Рубіо, в якій той наголосив, що нова влада США прагне тривалого миру в Україні, а не лише тимчасової паузи.

Цього понеділка, 24 лютого, виповнюється три роки російсько-українській війні. Ця війна зараз тягнеться надто довго і коштує надто жахливо для України та Росії. Сполучені Штати запропонували в ООН просту історичну резолюцію, яку ми закликаємо підтримати всі держави-члени, щоб прокласти шлях до миру. ООН повинна повернутися до своєї основоположної мети, закріпленої в Статуті ООН, — підтримувати міжнародний мир і безпеку, в тому числі шляхом мирного врегулювання суперечок.

Марк Рубіо

Марк Рубіо

Держсекретар США

Жодних згадок про неспровоковану російську агресію і необхідність притягнення агресора до відповідальності в заяві немає.

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