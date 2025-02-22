Україна відмовилась на вимогу США пом'якшувати резолюцію ООН із засудженням агресії Росії

Керівництво України було шоковане вимогами США і відмовилося змінювати текст резолюції ООН до третьої річниці повномасштабного вторгнення Росії з засудженням країни-агерсорки.

Україна відмовилась на вимогу США пом'якшувати резолюцію ООН

США попросили Україну відкликати подану на розгляд ООН резолюцію до третьої річниці повномасштабного російського вторгнення, в якій Росія засуджується як агресор.

Натомість в адміністрації Трампа хочуть замінити її пом’якшеною заявою із більш нейтральним змістом. Про це пише The Washington Post із посиланням на європейських дипломатів, знайомих із ситуацією.

За словами посадовця, з яким поговорили журналісти, спочатку Вашингтон "вимагав внести деякі зміни" в українську резолюцію, "щоб зробити її послабленою". Зокрема там мали з'явитися "проросійські" формулювання.

Пізніше США вирішили подати власний документ, а від Києва вимагали відкликати свій варіант, який уже був узгоджений з іншими країнами-партнерами, які планували його підписати. Поширити

Зазначається, що нову пропозицію українцям озвучили 21 лютого, і вона приголомшила Київ. Тож Україна відмовилася відкликати свою резолюцію.

Альтернативну американську резолюцію в Києві розцінили як спробу обмежити будь-яке вираження відповідальності Росії за вторгнення, особливо на тлі того, "як президент США Дональд Трамп неправдиво звинуватив Україну в розв’язанні війни".

Нова пропозиція "шокувала" українців, сказав неназваний чиновник, тож президент України Володимир Зеленський наказав МЗС України не відкликати початковий документ на догоду американцям.

Їхня пропозиція є дуже короткою та абсолютно новою мовою. Багато представників інших країн кажуть, що це більше схоже на заклик до умиротворення Путіна, а не на заклик до миру. У нас є багато ознак можливих поганих речей, але шокує те, що вони чинять тиск на [Україну], а не на росіян, — заявив співрозмовник видання.

Тим часом Державний департамент США оприлюднив заяву держсекретаря Марка Рубіо, в якій той наголосив, що нова влада США прагне тривалого миру в Україні, а не лише тимчасової паузи.

Цього понеділка, 24 лютого, виповнюється три роки російсько-українській війні. Ця війна зараз тягнеться надто довго і коштує надто жахливо для України та Росії. Сполучені Штати запропонували в ООН просту історичну резолюцію, яку ми закликаємо підтримати всі держави-члени, щоб прокласти шлях до миру. ООН повинна повернутися до своєї основоположної мети, закріпленої в Статуті ООН, — підтримувати міжнародний мир і безпеку, в тому числі шляхом мирного врегулювання суперечок. Марк Рубіо Держсекретар США

Жодних згадок про неспровоковану російську агресію і необхідність притягнення агресора до відповідальності в заяві немає.