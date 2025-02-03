Як зазначають представники моніторингової місії ООН з прав людини в Україні, з серпня 2024 року було зафіксовано вже 79 випадків страт українських військовополонених воєнними злочинцями з окупаційної армії РФ.

Що відомо про страти українських військовополонених російськими окупантами

Представники моніторінгової місії ООН в Україні підкреслюють, що російські воєнні злочинці розстрілюють на місці багатьох українських військових, які здаються у полон.

Окрім цього є свідчення про вбивство поранених та беззбройних українських військовополонених російськими окупантами.

Окупаційна армія РФ

Місія також задокументувала минулого року страту українськими бійцями "пораненого та недієздатного російського солдата".

Що пропонують в ООН для запобігання стратам українських військовополонених

Ці інциденти не сталися на порожньому місці. Громадські діячі в Російській Федерації відкрито закликали до нелюдського поводження та навіть до страти полонених українських військовослужбовців. У поєднанні із широкими законами про амністію такі заяви можуть підбурювати або заохочувати до протиправної поведінки, — заявляє керівниця місії Даніель Белл. Поширити

Вона зазначила, що необхідно проводити розслідування у зв’язку із закликами до страт українських військовополонених.

За її словами, омандири мають віддавати чіткі накази про захист і гуманне поводження з усіма полоненими військовослужбовцями.

Міжнародне гуманітарне право забороняє віддавати наказ про те, щоб нікого не залишати в живих, погрожувати цим противнику або вести бойові дії на цій основі. Оголошення про те, що "пощади не буде" є серйозним порушенням міжнародного гуманітарного права та воєнним злочином, — підкреслюють в ООН. Поширити