Як зазначають представники моніторингової місії ООН з прав людини в Україні, з серпня 2024 року було зафіксовано вже 79 випадків страт українських військовополонених воєнними злочинцями з окупаційної армії РФ.
Головні тези:
- За даними ООН, російські воєнні злочинці розстрілюють українських військовополонених.
- Окупаційна армія РФ звинувачується у систематичних розстрілах та вбивствах поранених та беззбройних українських військовополонених.
- Останнім часом у Росії громадські діячі відкрито закликають до нелюдського поводження з полоненими, що є порушенням міжнародного гуманітарного права.
- ООН закликає до проведення розслідувань з приводу закликів до страт українських військовополонених та вимагає чітких наказів про гуманне поводження з полоненими.
Що відомо про страти українських військовополонених російськими окупантами
Представники моніторінгової місії ООН в Україні підкреслюють, що російські воєнні злочинці розстрілюють на місці багатьох українських військових, які здаються у полон.
Окрім цього є свідчення про вбивство поранених та беззбройних українських військовополонених російськими окупантами.
Місія також задокументувала минулого року страту українськими бійцями "пораненого та недієздатного російського солдата".
Що пропонують в ООН для запобігання стратам українських військовополонених
Вона зазначила, що необхідно проводити розслідування у зв’язку із закликами до страт українських військовополонених.
За її словами, омандири мають віддавати чіткі накази про захист і гуманне поводження з усіма полоненими військовослужбовцями.
За інформацією уповноваженого Верховної Ради з питань прав людини Дмитра Лубінця, протягом 2024 року російські військові розстріляли 109 українських військовополонених.
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