В ООН зафіксували десятки випадків страти українських військовополонених солдатами РФ
Категорія
Україна
Дата публікації

В ООН зафіксували десятки випадків страти українських військовополонених солдатами РФ

ООН
Злочинна армія РФ
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Як зазначають представники моніторингової місії ООН з прав людини в Україні, з серпня 2024 року було зафіксовано вже 79 випадків страт українських військовополонених воєнними злочинцями з окупаційної армії РФ. 

Головні тези:

  • За даними ООН, російські воєнні злочинці розстрілюють українських військовополонених.
  • Окупаційна армія РФ звинувачується у систематичних розстрілах та вбивствах поранених та беззбройних українських військовополонених.
  • Останнім часом у Росії громадські діячі відкрито закликають до нелюдського поводження з полоненими, що є порушенням міжнародного гуманітарного права.
  • ООН закликає до проведення розслідувань з приводу закликів до страт українських військовополонених та вимагає чітких наказів про гуманне поводження з полоненими.

Що відомо про страти українських військовополонених російськими окупантами

Представники моніторінгової місії ООН в Україні підкреслюють, що російські воєнні злочинці розстрілюють на місці багатьох українських військових, які здаються у полон.

Окрім цього є свідчення про вбивство поранених та беззбройних українських військовополонених російськими окупантами.

В ООН звинувачують окупаційну армію РФ у систематичних розстрілах українських військовополонених
Окупаційна армія РФ

Місія також задокументувала минулого року страту українськими бійцями "пораненого та недієздатного російського солдата".

Що пропонують в ООН для запобігання стратам українських військовополонених

Ці інциденти не сталися на порожньому місці. Громадські діячі в Російській Федерації відкрито закликали до нелюдського поводження та навіть до страти полонених українських військовослужбовців. У поєднанні із широкими законами про амністію такі заяви можуть підбурювати або заохочувати до протиправної поведінки, — заявляє керівниця місії Даніель Белл.

Вона зазначила, що необхідно проводити розслідування у зв’язку із закликами до страт українських військовополонених.

За її словами, омандири мають віддавати чіткі накази про захист і гуманне поводження з усіма полоненими військовослужбовцями.

Міжнародне гуманітарне право забороняє віддавати наказ про те, щоб нікого не залишати в живих, погрожувати цим противнику або вести бойові дії на цій основі. Оголошення про те, що "пощади не буде" є серйозним порушенням міжнародного гуманітарного права та воєнним злочином, — підкреслюють в ООН.

За інформацією уповноваженого Верховної Ради з питань прав людини Дмитра Лубінця, протягом 2024 року російські військові розстріляли 109 українських військовополонених.

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