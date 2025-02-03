В ООН зафиксировали десятки случаев казни украинских военнопленных солдатами РФ
Категория
Украина
Дата публикации

В ООН зафиксировали десятки случаев казни украинских военнопленных солдатами РФ

ООН
Оккупационная армия РФ
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Как отмечают представители мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине, с августа 2024 года было зафиксировано уже 79 случаев казней украинских военнопленных военными преступниками из оккупационной армии РФ.

Главные тезисы

  • Систематические казни украинских военнопленных солдатами РФ зафиксированы ООН с августа 2024 года.
  • Российские военные преступники обвиняются в расстрелах и убийствах украинских военнопленных, нарушая международное гуманитарное право.
  • Организация Объединенных Наций призывает к проведению расследований по случаям казней и требует четких приказов о гуманном обращении с пленными.
  • Глава миссии ООН утверждает, что призывы к бесчеловечному обращению с пленными и угрозы казней являются серьезными нарушениями международного права и военными преступлениями.
  • Международное гуманитарное право запрещает отдавать приказы о казнях военнопленных и требует соблюдения принципов гуманного обращения с пленными.

Что известно о казнях украинских военнопленных российскими оккупантами

Представители мониторинговой миссии ООН в Украине подчеркивают, что российские военные преступники расстреливают на месте многих сдающихся в плен украинских военных.

Кроме этого, есть свидетельства об убийстве раненых и безоружных украинских военнопленных российскими оккупантами.

В ООН обвиняют оккупационную армию РФ в систематических расстрелах украинских военнопленных
Оккупационная армия РФ

Миссия также задокументировала в прошлом году казнь украинскими бойцами "раненого и недееспособного русского солдата".

Что предлагают в ООН для предотвращения казней украинских военнопленных

Эти инциденты не произошли на пустом месте. Общественные деятели в Российской Федерации открыто призывали к бесчеловечному обращению и даже к казни пленных украинских военнослужащих. В сочетании с широкими законами об амнистии такие заявления могут подстрекать или поощрять противоправное поведение, — заявляет руководитель миссии Даниэль Белл.

Она отметила, что необходимо проводить расследование в связи с призывами к казням украинских военнопленных.

По ее словам, омандиры должны отдавать четкие приказы о защите и гуманном обращении со всеми пленными военнослужащими.

Международное гуманитарное право запрещает отдавать приказ о том, чтобы никого не оставлять в живых, угрожать этим противнику или вести боевые действия на этой основе. Объявление о том, что "пощады не будет" является серьезным нарушением международного гуманитарного права и военным преступлением, подчеркивают в ООН.

По информации уполномоченного Верховной Рады по правам человека Дмитрия Лубинца, в течение 2024 года российские военные расстреляли 109 украинских военнопленных.

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