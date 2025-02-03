Как отмечают представители мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине, с августа 2024 года было зафиксировано уже 79 случаев казней украинских военнопленных военными преступниками из оккупационной армии РФ.
Главные тезисы
- Систематические казни украинских военнопленных солдатами РФ зафиксированы ООН с августа 2024 года.
- Российские военные преступники обвиняются в расстрелах и убийствах украинских военнопленных, нарушая международное гуманитарное право.
- Организация Объединенных Наций призывает к проведению расследований по случаям казней и требует четких приказов о гуманном обращении с пленными.
- Глава миссии ООН утверждает, что призывы к бесчеловечному обращению с пленными и угрозы казней являются серьезными нарушениями международного права и военными преступлениями.
- Международное гуманитарное право запрещает отдавать приказы о казнях военнопленных и требует соблюдения принципов гуманного обращения с пленными.
Что известно о казнях украинских военнопленных российскими оккупантами
Представители мониторинговой миссии ООН в Украине подчеркивают, что российские военные преступники расстреливают на месте многих сдающихся в плен украинских военных.
Кроме этого, есть свидетельства об убийстве раненых и безоружных украинских военнопленных российскими оккупантами.
Миссия также задокументировала в прошлом году казнь украинскими бойцами "раненого и недееспособного русского солдата".
Что предлагают в ООН для предотвращения казней украинских военнопленных
Она отметила, что необходимо проводить расследование в связи с призывами к казням украинских военнопленных.
По ее словам, омандиры должны отдавать четкие приказы о защите и гуманном обращении со всеми пленными военнослужащими.
По информации уполномоченного Верховной Рады по правам человека Дмитрия Лубинца, в течение 2024 года российские военные расстреляли 109 украинских военнопленных.
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