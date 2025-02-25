Ердоган висунув вимогу Трампу та Путіну щодо України
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Ердоган висунув вимогу Трампу та Путіну щодо України

Ердоган
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Джерело:  AFP

Турецький лідер Реджеп Таїп Ердоган наголосив, що Україна повинна "безумовно" брати участь у будь-яких переговорах щодо припинення війни. Таку вимогу він озвучив президенту США Дональду Трампу та російському диктатору Володимиру Путіну.

Головні тези:

  • Ердоган підтримав ініціативу Трампа щодо завершення війни Росії проти України.
  • Однак він закликає до включення всіх сторін у процес досягнення миру.

Ердоган вимагає залучення України до усіх переговорів щодо завершення війни

Якщо ми хочемо отримати результати від нового процесу, Україна має бути обов'язково включена в цей процес, і ця війна має бути припинена шляхом взаємних переговорів.

Реджеп Таїп Ердоган

Реджеп Таїп Ердоган

Президент Туреччини

Що важливо розуміти, турецький лідер, який кілька днів тому провів зустріч з президентом України Володимиром Зеленським, також зустрівся з скандальним главою МЗС РФ Сергієм Лавровим в Анкарі.

За словами Ердогана, він підтримує ініціативу очільника Білого дому Дональда Трампа щодо завершення війни Росії проти України.

Попри це, він наголосив, що тут не можна нехтувати важливим моментом.

Шлях до справедливого і тривалого миру може бути відкритий лише за допомогою рівняння, в якому представлені всі відповідні сторони, — наголосив Реджеп Таїп Ердоган.

Фото: скриншот

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