Ердоган висунув вимогу Трампу та Путіну щодо України

Турецький лідер Реджеп Таїп Ердоган наголосив, що Україна повинна "безумовно" брати участь у будь-яких переговорах щодо припинення війни. Таку вимогу він озвучив президенту США Дональду Трампу та російському диктатору Володимиру Путіну.

Ердоган вимагає залучення України до усіх переговорів щодо завершення війни

Якщо ми хочемо отримати результати від нового процесу, Україна має бути обов'язково включена в цей процес, і ця війна має бути припинена шляхом взаємних переговорів. Реджеп Таїп Ердоган Президент Туреччини

Що важливо розуміти, турецький лідер, який кілька днів тому провів зустріч з президентом України Володимиром Зеленським, також зустрівся з скандальним главою МЗС РФ Сергієм Лавровим в Анкарі.

За словами Ердогана, він підтримує ініціативу очільника Білого дому Дональда Трампа щодо завершення війни Росії проти України.

Попри це, він наголосив, що тут не можна нехтувати важливим моментом.

Шлях до справедливого і тривалого миру може бути відкритий лише за допомогою рівняння, в якому представлені всі відповідні сторони, — наголосив Реджеп Таїп Ердоган. Поширити