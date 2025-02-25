Ердоган висунув вимогу Трампу та Путіну щодо України

Турецький лідер Реджеп Таїп Ердоган наголосив, що Україна повинна "безумовно" брати участь у будь-яких переговорах щодо припинення війни. Таку вимогу він озвучив президенту США Дональду Трампу та російському диктатору Володимиру Путіну.
Головні тези:
- Ердоган підтримав ініціативу Трампа щодо завершення війни Росії проти України.
- Однак він закликає до включення всіх сторін у процес досягнення миру.
Ердоган вимагає залучення України до усіх переговорів щодо завершення війни
Що важливо розуміти, турецький лідер, який кілька днів тому провів зустріч з президентом України Володимиром Зеленським, також зустрівся з скандальним главою МЗС РФ Сергієм Лавровим в Анкарі.
За словами Ердогана, він підтримує ініціативу очільника Білого дому Дональда Трампа щодо завершення війни Росії проти України.
Попри це, він наголосив, що тут не можна нехтувати важливим моментом.
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