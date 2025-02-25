Эрдоган выдвинул требование Трампу и Путину относительно Украины

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган подчеркнул, что Украина должна "безусловно" участвовать в любых переговорах касательно прекращения войны. Такое требование он озвучил президенту США Дональду Трампу и российскому диктатору Владимиру Путину.
Главные тезисы
- Эрдоган поддержал инициативу Трампа по завершению войны России против Украины.
- Однако он призывает к включению всех сторон в процесс достижения мира.
Эрдоган требует привлечения Украины ко всем переговорам по завершению войны
Что важно понимать, турецкий лидер, который несколько дней назад провел встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским, также встретился со скандальным главой МИД РФ Сергеем Лавровым в Анкаре.
По словам Эрдогана, он поддерживает инициативу главы Белого дома Дональда Трампа по завершению войны России против Украины.
Несмотря на это, он подчеркнул, что здесь нельзя пренебрегать важным моментом.
Больше по теме
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-