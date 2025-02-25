Эрдоган выдвинул требование Трампу и Путину относительно Украины
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Эрдоган выдвинул требование Трампу и Путину относительно Украины

Эрдоган
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Источник:  AFP

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган подчеркнул, что Украина должна "безусловно" участвовать в любых переговорах касательно прекращения войны. Такое требование он озвучил президенту США Дональду Трампу и российскому диктатору Владимиру Путину.

Главные тезисы

  • Эрдоган поддержал инициативу Трампа по завершению войны России против Украины.
  • Однако он призывает к включению всех сторон в процесс достижения мира.

Эрдоган требует привлечения Украины ко всем переговорам по завершению войны

Если мы хотим получить результаты нового процесса, Украина должна быть обязательно включена в этот процесс, и эта война должна быть прекращена путем взаимных переговоров.

Реджеп Тайип Эрдоган

Реджеп Тайип Эрдоган

Президент Турции

Что важно понимать, турецкий лидер, который несколько дней назад провел встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским, также встретился со скандальным главой МИД РФ Сергеем Лавровым в Анкаре.

По словам Эрдогана, он поддерживает инициативу главы Белого дома Дональда Трампа по завершению войны России против Украины.

Несмотря на это, он подчеркнул, что здесь нельзя пренебрегать важным моментом.

Путь к справедливому и продолжительному миру может быть открыт только с помощью уравнения, в котором представлены все соответствующие стороны, — подчеркнул Реджеп Тайип Эрдоган.

Фото: скриншот

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