Введение миротворцев в Украину. Европа назвала четкое условие

Большинство стран Европы готовы принять участие в обеспечении мирного договора между Украиной и РФ своими миротворческими силами. Однако у ЕС есть одно важное требование — поддержка США в этом вопросе.
Главные тезисы
- Европа хочет получить гарантии от США в случае нарушения Россией условий договора.
- Эммануэль Макрон подтвердил готовность многих стран ЕС и НАТО быть частью такого соглашения.
Европа ожидает согласия США в вопросе миротворцев
О намерениях Евросоюза рассказал французский лидер Эммануэль Макрон, находясь с визитом в США.
Он официально подтвердил, что тема миротворцев составила значительную часть его обсуждений с американским коллегой Дональдом Трампом.
По его словам, страны Европы готовы понести честную долю этого бремени.
Он также добавил, что детали такой поддержки со стороны команды Дональда Трампа сейчас тема для дискуссий.
Макрон напомнил, что на это нужно согласие Украины, ведь это ее суверенитет.
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