Введение миротворцев в Украину. Европа назвала четкое условие

Большинство стран Европы готовы принять участие в обеспечении мирного договора между Украиной и РФ своими миротворческими силами. Однако у ЕС есть одно важное требование — поддержка США в этом вопросе.

Европа ожидает согласия США в вопросе миротворцев

О намерениях Евросоюза рассказал французский лидер Эммануэль Макрон, находясь с визитом в США.

Он официально подтвердил, что тема миротворцев составила значительную часть его обсуждений с американским коллегой Дональдом Трампом.

По его словам, страны Европы готовы понести честную долю этого бремени.

Это в Европе, мы в это вовлечены. Я говорил с 30 лидерами ЕС и НАТО, многие готовы быть частью такого соглашения, таких гарантий безопасности. Но все они хотели бы получить солидарность со стороны США в случае, если Россия нарушит условия договора. Эммануэль Макрон Президент Франции

Он также добавил, что детали такой поддержки со стороны команды Дональда Трампа сейчас тема для дискуссий.

Макрон напомнил, что на это нужно согласие Украины, ведь это ее суверенитет.