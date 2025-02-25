Трамп цинично отказался называть Путина диктатором и назвал причину

Глава Белого дома Дональд Трамп не захотел называть нелегитимного президента России Владимира Путина диктатором. Он также соврал, что "не использует такие слова легкомысленно".

Трамп снова встал на сторону Путина

С заявлением на этот счет президент США выступил во время встречи с французским лидером Эммануэлем Макроном в Белом доме 24 февраля.

Представители СМИ поинтересовались у Дональда Трампа, готов ли он назвать диктатором Владимира Путина после того, как употребил такое слово по отношению к Владимиру Зеленскому.

Я не использую такие слова легкомысленно, — цинично ответил на этот вопрос глава Белого дома. Поделиться

По его словам, лучше посмотреть, "как оно все решится", и выразил надежду, что "есть шанс на действительно хорошее урегулирование между разными странами".