Трамп цинично отказался называть Путина диктатором и назвал причину
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Трамп цинично отказался называть Путина диктатором и назвал причину

Трамп снова встал на сторону Путина
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Источник:  online.ua

Глава Белого дома Дональд Трамп не захотел называть нелегитимного президента России Владимира Путина диктатором. Он также соврал, что "не использует такие слова легкомысленно".

Главные тезисы

  • Трамп уклонился от употребления термина "диктатор" в отношении Путина.
  • Президент США ответил «посмотрим» на вопрос, должна ли Украина уступить территорию.
  • Он также надеется, что Украина сможет вернуть часть своих земель.

Трамп снова встал на сторону Путина

С заявлением на этот счет президент США выступил во время встречи с французским лидером Эммануэлем Макроном в Белом доме 24 февраля.

Представители СМИ поинтересовались у Дональда Трампа, готов ли он назвать диктатором Владимира Путина после того, как употребил такое слово по отношению к Владимиру Зеленскому.

Я не использую такие слова легкомысленно, — цинично ответил на этот вопрос глава Белого дома.

По его словам, лучше посмотреть, "как оно все решится", и выразил надежду, что "есть шанс на действительно хорошее урегулирование между разными странами".

Мы говорим о Европе и говорим об Украине, этой части всей той ситуации. У другой стороны также много поддержки… Посмотрим, как оно все решится. Оно все может решиться.

Дональд Трамп

Дональд Трамп

Президент США

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