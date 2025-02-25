Трамп цинично отказался называть Путина диктатором и назвал причину

Глава Белого дома Дональд Трамп не захотел называть нелегитимного президента России Владимира Путина диктатором. Он также соврал, что "не использует такие слова легкомысленно".
Главные тезисы
- Трамп уклонился от употребления термина "диктатор" в отношении Путина.
- Президент США ответил «посмотрим» на вопрос, должна ли Украина уступить территорию.
- Он также надеется, что Украина сможет вернуть часть своих земель.
Трамп снова встал на сторону Путина
С заявлением на этот счет президент США выступил во время встречи с французским лидером Эммануэлем Макроном в Белом доме 24 февраля.
Представители СМИ поинтересовались у Дональда Трампа, готов ли он назвать диктатором Владимира Путина после того, как употребил такое слово по отношению к Владимиру Зеленскому.
По его словам, лучше посмотреть, "как оно все решится", и выразил надежду, что "есть шанс на действительно хорошее урегулирование между разными странами".
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