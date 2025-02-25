Трамп цинічно відмовився називати Путіна диктатором і назвав причину
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Трамп цинічно відмовився називати Путіна диктатором і назвав причину

Трамп
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Джерело:  online.ua

Очільник Білого дому Дональд Трамп не захотів називати нелегітимного президента Росії Володимира Путіна диктатором. Він також збрехав, що "не використовує такі слова легковажно".

Головні тези:

  • Трамп ухилився від вживання терміна “диктатор” щодо Путіна.
  • Президент США відповів «подивимося» на запитання, чи повинна Україна поступитись територією. 
  • Він також сподівається, що Україна зможе повернути частину своїх земель.

Трамп вкотре став на бік Путіна

З заявою з цього приводу президент США виступив під час зустрічі з французьким лідером Еммануелем Макроном у Білому домі 24 лютого.

Представники ЗМІ поцікавилися у Дональда Трампа, чи готовий він назвати диктатором Володимира Путіна після того, як вжив таке слово стосовно Володимира Зеленського.

Я не використовую такі слова легковажно, — цинічно відповів на це запитання очільник Білого дому.

За його словами, краще подивитись, "як воно все вирішиться", і висловив сподівання, що "є шанс на справді гарне врегулювання між різними країнами".

Ми говоримо про Європу і говоримо про Україну, цю частину всієї тієї ситуації. Інша сторона також має багато підтримки… Гляньмо, як воно все вирішиться. Воно все може вирішитись.

Дональд Трамп

Дональд Трамп

Президент США

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