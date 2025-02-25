Трамп цинічно відмовився називати Путіна диктатором і назвав причину

Очільник Білого дому Дональд Трамп не захотів називати нелегітимного президента Росії Володимира Путіна диктатором. Він також збрехав, що "не використовує такі слова легковажно".
Головні тези:
- Трамп ухилився від вживання терміна “диктатор” щодо Путіна.
- Президент США відповів «подивимося» на запитання, чи повинна Україна поступитись територією.
- Він також сподівається, що Україна зможе повернути частину своїх земель.
Трамп вкотре став на бік Путіна
З заявою з цього приводу президент США виступив під час зустрічі з французьким лідером Еммануелем Макроном у Білому домі 24 лютого.
Представники ЗМІ поцікавилися у Дональда Трампа, чи готовий він назвати диктатором Володимира Путіна після того, як вжив таке слово стосовно Володимира Зеленського.
За його словами, краще подивитись, "як воно все вирішиться", і висловив сподівання, що "є шанс на справді гарне врегулювання між різними країнами".
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