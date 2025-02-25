Трамп цинічно відмовився називати Путіна диктатором і назвав причину

Очільник Білого дому Дональд Трамп не захотів називати нелегітимного президента Росії Володимира Путіна диктатором. Він також збрехав, що "не використовує такі слова легковажно".

Трамп вкотре став на бік Путіна

З заявою з цього приводу президент США виступив під час зустрічі з французьким лідером Еммануелем Макроном у Білому домі 24 лютого.

Представники ЗМІ поцікавилися у Дональда Трампа, чи готовий він назвати диктатором Володимира Путіна після того, як вжив таке слово стосовно Володимира Зеленського.

Я не використовую такі слова легковажно, — цинічно відповів на це запитання очільник Білого дому. Поширити

За його словами, краще подивитись, "як воно все вирішиться", і висловив сподівання, що "є шанс на справді гарне врегулювання між різними країнами".