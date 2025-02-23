Трамп обрав лише один спосіб для завершення війни

За словами польського лідера Анджея Дуди, новий президент США Дональд Трамп розглядає лише один варіант завершення війни Росії проти України — переговори.
Головні тези:
- Польський лідер Анджеї Дуда стверджує, що без американської підтримки Україна не зможе вистояти під час війни.
- Під час зустріч між Дудою і Трампом також обговорювала питання безпеки Польщі та польсько-американських відносин.
Трамп не вірить у військову перемогу України чи РФ
Деталі зустрічі Анджея Дуди та Дональда Трампа розкрила пресслужба Канцелярії президента Польщі.
В офіційній заяві йдеться про те, що зустріч очільників держав, яка відбулась у США 22 лютого, стосувалася одразу кількох тем:
безпеки Польщі,
польсько-американських відносин,
посилення американської присутності в країні — як військової, так і економічної.
Окрім того, польський лідер після зустрічі з президентом США почав стверджувати, що без американської підтримки Україна не переживе війну.
Він також додав, що "якось цю війну треба закінчити".
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