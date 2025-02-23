Трамп обрав лише один спосіб для завершення війни
Категорія
Україна
Дата публікації

Трамп обрав лише один спосіб для завершення війни

Трамп
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Джерело:  online.ua

За словами польського лідера Анджея Дуди, новий президент США Дональд Трамп розглядає лише один варіант завершення війни Росії проти України — переговори.

Головні тези:

  • Польський лідер Анджеї Дуда стверджує, що без американської підтримки Україна не зможе вистояти під час війни.
  • Під час зустріч між Дудою і Трампом також обговорювала питання безпеки Польщі та польсько-американських відносин.

Трамп не вірить у військову перемогу України чи РФ

Деталі зустрічі Анджея Дуди та Дональда Трампа розкрила пресслужба Канцелярії президента Польщі.

В офіційній заяві йдеться про те, що зустріч очільників держав, яка відбулась у США 22 лютого, стосувалася одразу кількох тем:

  • безпеки Польщі,

  • польсько-американських відносин,

  • посилення американської присутності в країні — як військової, так і економічної.

Щодо України, я мав розмову тет-а-тет з президентом Дональдом Трампом, де він розповів мені, який його порядок денний — у дуже коротких словах. Він сказав, що має вести переговори. І тут немає іншого варіанту, тому що це єдиний спосіб закінчити війну.

Анджей Дуда

Анджей Дуда

Президент Польщі

Окрім того, польський лідер після зустрічі з президентом США почав стверджувати, що без американської підтримки Україна не переживе війну.

Він також додав, що "якось цю війну треба закінчити".

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