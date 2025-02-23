Трамп обрав лише один спосіб для завершення війни

Щодо України, я мав розмову тет-а-тет з президентом Дональдом Трампом, де він розповів мені, який його порядок денний — у дуже коротких словах. Він сказав, що має вести переговори. І тут немає іншого варіанту, тому що це єдиний спосіб закінчити війну.