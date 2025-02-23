Нейтральна Швейцарія готова ввести своїх військових в Україну

Швейцарія налаштована приєднатися до майбутньої миротворчої місії в Україні та відправити на її захист близько 200 своїх солдатів. Однак для цього потрібен відповідний запит з боку ООН та згода уряду.

Швейцарія готова посприяти захисту України від Росії

З заявою з цього приводу виступив головнокомандувач збройними силами Швейцарії Томас Зюсслі.

За його словами, дискусії про введення миротворців в Україну наразі є суто гіпотетичними, оскільки досі незрозуміло, як саме завершиться загарбницька війна, яку веде Росія.

Миру ще немає, і не було жодного запиту з боку ООН, — наголосив Зюсслі. Поширити

Попри це, він чітко дав зрозуміти, що Швейцарія готова направити "близько 200 солдатів протягом 9-12 місяців", якщо сформуються умови для цього.

Головнокомандувач пояснив, що офіційне рішення будуть ухвалювати уряд і парламент, якщо ООН все ж надішле запит.

Що важливо розуміти, нейтральна Швейцарія є учасницею одразу кількох миротворчих місій у різних куточках світу, найбільша з яких — у Косові, де її солдати підтримують сили НАТО (KFOR).