Масштабний наступ армії РФ завершується, але є одне "але"
Категорія
Україна
Дата публікації

Масштабний наступ армії РФ завершується, але є одне "але"

армія РФ
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Джерело:  Forbes

Редакція видання Forbes звертає увагу на те, що потужний та стрімкий наступ російських загарбників в Україні добігає свого кінця. Однак конфронтація, яку розпочав президент США Дональд Трамп проти України, може зіграти на руку РФ.

Головні тези:

  • Російські втрати техніки на фронті перевищують українські втричі, вказуючи на важливу перевагу України.
  • Погрози Трампа у бік України можуть підірвати її здатність стримувати ворога на полі бою.

Трамп може вплинути на ситуацію на фронті

Як повідомив нещодавно головнокомандувач ЗСУ генерал Олександр Сирський, лише протягом минулого місяця в районі Покровська було "нейтралізовано" близько 15 тисяч солдатів РФ.

Що стосується втрат Сил оборони України на цій ділянці фронту, то вони значно менші.

Що важливо розуміти, лише на Покровському напрямку було знищено, пошкоджено або захоплено 2300 одиниць російської техніки, тоді як українські втрати склали лише 700 одиниць.

Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Це вказує співвідношення понад три до одного на користь України.

Зрозуміло, що наступ армії РФ не може тривати вічно — особливо з такими шаленими втратами — він уже почав поступово захлинатися.

Однак, як попереджають аналітики, усе може зіпсувати президент США.

Після того як президент України Володимир Зеленський відкинув спробу Трампа отримати від України до 500 мільярдів доларів у вигляді природних ресурсів, адміністрація Трампа почала погрожувати припинити доступ України до супутникового зв’язку Starlink. Ця система є критично важливою для координації військових підрозділів та управління дронами.

Важко навіть спрогнозувати, з якими викликами на фронті зіткнеться Україна, якщо залишиться без однієї з головних своїх переваг.

Нещодавно мало хто міг уявити, що Трамп не лише відвернеться від України, а й почне відкрито погрожувати їй, підриваючи її обороноздатність у критичний момент. Проте це сталося, — наголошують журналісти.

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